Gestion foncière à Abomey-Calavi: Les membres du CoGeF installés

La photo de famille des membres du CoGeF installés et du Maire Angelo Ahouandjinou

Le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou a procédé, ce lundi 15 février 2021, à l’installation officielle de la Commission communale de Gestion Foncière d’Abomey-Calavi (CoGeF). La cérémonie d’installation officielle a eu lieu dans la salle de conférence de l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi. Conformément à l’arrêté communal N° 207/CAC/ DC/SG/DAJ/DAU/SAC du 08 décembre 2020 portant nomination des membres de la Commission communale de la Gestion Foncière (CoGeF) de la Commune d’Abomey-Calavi en son article 2, sont nommés dans ladite Commission: Patrice Hounyè Azé, Christophe Ayissi, Liamidi Houenou de-Dravo, Coffi Noël Hounyè, Christophe Abliba, Athanase Lokonon, Aurélie Bada Déguénon, Agossou Romanus Koundé, Cossi Koclannou, du Régisseur communal à l’Agence National du Domaine et du Foncier (ANDF) et du Responsable du service en charge de l’agriculture au niveau de la Commune RDR. A travers cette Commission, le Maire Angelo Ahouandjinou et son conseil communal comptent résoudre désormais le problème foncier dans la cité dortoir du Bénin.

Edwige TOTIN