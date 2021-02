Contentieux préélectoral: Galiou Soglo et Souwi attendus ce jour à la Cour constitutionnelle

Galiou Soglo, candidat à la présidentielle 2021

La Cour constitutionnelle a convoqué une audience plénière pour ce mercredi 17 février 2021, dans la salle des audiences publiques. Plusieurs dossiers de recours sont programmés et concernent pour la plupart le contentieux préélectoral. Seront invités à la barre devant les sages de la cour, l’ancien ministre Galiou SOGLO et le député UP Affo Obo Amed TIDJANI dit « SOUWI », tous deux ont saisi la Cour constitutionnelle pour diverses raisons. Le Premier forme un recours contre la CENA pour violation de la loi n°90-32 portant constitution du 11 décembre 1990 et de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le second pour contester l’authenticité du parrainage portant son nom. Ces deux requérants ainsi que d’autres citoyens sont attendus, ce jour mercredi 17 février 2021, pour une audience plénière à la Cour constitutionnelle.