Publication de la liste provisoire des présidentiables: La CENA retient 3 duos de candidats

Les membres de la Céna

Le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Emmanuel Tiando, a livré dans l’après-midi du vendredi 13 février 2021, la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 11 avril prochain. Il s’agit pour cette liste des duos Allassane Soumanou et Paul Hounkpè, Athanase Guillaume Talon et Chabi Talata, Corentin Cohoué et Iréné Agossa. En effet, sur 20 candidats, seulement ces trois ont été pris en compte par l’institution en charge des élections au Bénin. Ces trois duos retenus par l’institution en charge du scrutin du 11 avril présentent un dossier qui répond aux textes selon Emmanuel Tiando. Pour les 17 autres rejetés, plusieurs motifs ont été évoqués par Emmanuel Tiando.

Que reproche la Cena aux 17 candidats recalés ?

Les raisons varient d’un duo à un autre. La plupart des motifs touchent l’absence d’au moins 16 parrains, l’absence de la caution de paiement, l’absence de quitus fiscal. A cette liste de raison, il faut ajouter le certificat de nationalité et le bulletin de numéro du casier judiciaire. Pour le président de la Cena, les décisions rendues par son institution sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle. Il faut rappeler que parmi les 17 candidats rejetés, on peut citer Rekya Madoudougou et Patrik Djivo du Parti Les Démocrates de l’opposition radicale au système de la rupture.

Yannick SOMALON