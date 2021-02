Présidentielle du 11 avril: Ghislain Kanhonou engage la campagne pour une élection apaisée

Le coordonnateur du SCP, Ghislain Manayi Kanhonou

Dans le cadre de la promotion de la paix en cette période électorale, le Sursaut citoyen pour la paix (SCP) organise une campagne de paix dont le thème est intitulé «Campagne pour la paix dans cette période électorale : Sursaut citoyen pour la paix (SCP), enjeux et objectifs». Invité sur le N◦298 de Café Médias plus du vendredi 12 février 2021, à la maison des médias de Gbèdjromédé Cotonou, le Coordonnateur du SCP Ghislain Manayi Kanhonou, délégué général des oscars du Bénin et spécialiste en marketing et communication, a dressé les grands enjeux de cette campagne. Démarré le 09 février et prends fin le 1er juin 2021, le plan d’action de cet atelier de promotion de la paix est basé sur l’information, l’éducation et la communication. Selon les explications du Coordonnateur du SCP Ghislain Manayi Kanhonou, cette activité ne va se basé que sur l’IEC c’est-à-dire l’Information qui sera relayée avec des informateurs comme les médias, l’Education à travers des ateliers et des foras et la Communication avec des panneaux, des supports et des débats télé. L’objectif de cet atelier est de promouvoir une élection apaisée et transparente. «Au cours de cet évènement citoyen, nous allons éduquer et organiser des séances de sensibilisation pour amener des jeunes à être des ambassadeurs de la paix», a-t-il laissé entendre. A l’en croire, le SCP organisera également des séances avec les leaders de certains partis politiques, des rencontres avec des candidats ou leurs représentants afin qu’à travers leur sorti, qu’ils puissent être eux aussi des vecteurs de paix. Il a, pour l’occasion, imploré l’accompagnement des populations à prôner pour la paix en cette période électorale.

Edwige Totin