Mission à Cotonou: La Commission de la CEDEAO rassurée du processus électoral

Le président de la Commission CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou

Une délégation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) séjourne à Cotonou dans le cadre d’une mission d’information préélectorale, comptant pour la présidentielle du 11 avril 2021. Ladite délégation conduite par Shirley Ayokor Botchway, Ministre des Affaires étrangères du Ghana, Présidente du Conseil des ministres de CEDEAO et composée de Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO et Halima Ahmed, Commissaire aux finances de la CEDEAO, a été reçue dans la soirée du vendredi 12 février 2021 par le Président de la République, Patrice Talon, pour faire le point de leur séjour au Bénin au Président de la République et échanger avec le Chef de l’Etat sur le processus électoral en cours. Un processus devant aboutir à l’organisation de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 dans la paix et la transparence. « C’est une mission classique d’information préélectorale conduite dans les pays membres de la CEDEAO pour voir l’état de préparation de la prochaine élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Depuis notre arrivée au Bénin, nous avons rencontré beaucoup de personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans le processus électoral en cours. Nous avons rencontré des acteurs étatiques chargés de la mise en œuvre de la préparation des élections, la CENA, la Cour Constitutionnelle, le Cos-Lépi, les acteurs politiques, la société civile… etc. Avec toutes ces rencontres et celle de ce soir, nous nous sentons très rassurés que le pays est sur la bonne voie », a souligné Jean Claude Kassi Brou, au terme des échanges avec le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Conscient des difficultés liées à l’organisation de toute élection, le président de la Commission de la Cedeao se dit rassurer de la bonne démarche qui conduira à des élections transparentes. « Dans l’organisation d’une élection, il y a toujours des petits problèmes. Il n’y a jamais eu d’élections sans difficulté. Mais nous pensons que, avec ce que nous avons vu, les choses peuvent aller dans la bonne direction… », a dit le président de la Commission de la Cedeao, rappelant que cette mission a été faite dans tous les pays où il y a eu des élections au cours du dernier trimestre de l’année 2020 : Burkina-Faso, Côte-d’Ivoire, Guinée, Ghana et Niger. Il faut rappeler que cette délégation de la mission de la CEDEAO a été introduite auprès du Président de la République par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci.

Rastel DAN