Présidentielle 2021: « L’Opposition est sortie fragilisée », dixit l’He. Assan Séibou

Le Député du parti Bloc Républicain, l’He. Assan Séibou

Présidentielle de 2021 et gouvernance du Président Patrice Talon sont les deux sujets qui étaient au cœur des échanges de la rubrique Sous l’arbre à palabres du quotidien L’Evénement Précis, du mardi 9 février 2021. Face aux journalistes, le Député du parti Bloc Républicain, l’He. Assan Séibou s’est prononcé sur la crise qui secoue l’Opposition qui va à cette élection en rangs dispersés. Opposant au régime du Président Boni Yayi pendant près de 10 ans, l’élu de la 8è législature a révélé que c’est un problème de positionnement qui est à la base de cette guéguerre au sein de l’Opposition béninoise. « Il y en a qui refusent d’être des militants tout simplement parce qu’ils doivent être partout, et tant qu’ils n’ont pas ce qu’ils veulent, ils ne militent pas. Ils sont tout le temps à la recherche de ce privilège. Se positionner devant tout le monde », a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a déploré l’attitude de l’Opposition qui présente plusieurs candidats à cette élection. « Vous avez un parti politique, vous en avez également d’autres qui se sont organisés pour faire sortir des candidats. Si vous voulez aller aux élections et gagner, vous allez former un front et lever votre voix pour sortir un candidat et non plusieurs », a-t-il conseillé. Abordant spécifiquement l’éclatement du Front pour la restauration de la démocratie (Frd) avec le retrait du parti Les Démocrates, le Député Assan Séibou a fait savoir que cela est dû à un scénario comme c’est le cas en 2016 avec la candidature de Lionel Zinsou. « Souvenez-vous de la présidentielle de 2016 avec les Fcbe où Yayi avait débarqué avec Zinsou qui n’était dans aucune formation politique, alors qu’il n’a pas mouillé les maillots avec eux. Sinon il aurait pu gagner les élections de 2016. Ici également les plus en vue aujourd’hui, c’est Réckya Madougou, Joël Aïvo, tous ceux-là sont allés pour chercher de place auprès des gens avec qui ils n’ont jamais milité, des gens dont ils ne sont pas membres des formations politiques. Donc les autres aussi se disent qu’ils ne peuvent pas souffrir seuls et quelqu’un d’autre viendra leur chiper. « Alors, c’était normal qu’on s’attende à un éclatement si en 2016 il n’a pas pu avoir des candidats à l’intérieur des Fcbe, on a quand même vu un désintéressement », a-t-il déduit, il a pour finir laissé entendre que les Fcbe s’en sont sortis bien avec un seul duo qui sûrement va faire un bon score, mais à côté Les démocrates et le reste sont sortis fragilisés. Ce qui fait dire à l’invité de L’Evénement Précis que « l’Opposition du Bénin en face de la mouvance, a plusieurs candidats, donc elle est sortie fragilisée ».

Laurent D. KOSSOUHO