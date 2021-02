Education: Les résultats de l’examen national de Licence attendus ce jour

Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Les candidats à l’examen national de Licence session 2020 seront fixés sur leur sort, ce jour, vendredi 11 février 2021. En effet, au terme des travaux de correction le mardi 9 février dernier, se sont suivis ceux de la levée de l’anonymat devant conduire à la délibération des résultats. Les différents acteurs impliqués dans cette tâche, ont ainsi mis les bouchées doubles faciliter le reste du processus aux correcteurs, contrôleurs, superviseurs et présidents de jury, tous convoqués ce vendredi 12 février 2021 pour la phase de délibération. C’est donc dire que tout est fin prêt du côté de la Direction des examens et concours qui a mis les moyens nécessaires à disposition des acteurs et veiller à ce que la transparence soit une nouvelle fois encrage dans tout le processus.

Rastel DAN