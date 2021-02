Coronavirus: « La recrudescence des cas positifs devient préoccupante », alerte le ministre de la santé

Le Bénin enregistre de nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Selon le bilan publié par les autorités sanitaires, le pays a également enregistré un nouveau décès lié à la pandémie de la Covid-19. A la date du jeudi 11 février 2021, le Bénin a, à son actif 4 560 cas confirmés, 732 personnes sous traitement, 3 722 guéris et 56 décès. On note donc, comparativement au bilan dernier, 367 nouveaux cas confirmés et un nouveau décès enregistré. Le nombre de personnes contaminées et le nombre de décès sont confirmés dans le bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Depuis quelques semaines, le virus est à une phase de recrudescence au Bénin. A cet effet, les autorités invitent les populations au respect des gestes barrières : le port systématique de masque, le lavage des mains à l’eau et au savon et la distanciation physique.

Edwige TOTIN