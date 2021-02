Alternance au sommet de l’Etat: «Le mandat du Président Talon prend bel et bien fin le 05 avril 2021», dixit Boni Yayi

Boni Yayi, Ancien président de la République

Très préoccupé par la situation politique actuelle du pays et très attaché à la préservation de la paix et de l’unité nationale, l’ancien président Boni Yayi s’est adressé au peuple béninois. Dans un message rendu public sur sa page Facebook, l’ancien chef d’Etat, président d’honneur du parti Les Démocrates, a tenu a rappelé que le mandat de l’actuel locataire de la Marina prend bel et bien fin le 05 avril 2021 à 00 h 00 mn 00 s. Tout en appelant au dialogue et à la paix dans cette période sensible de l’histoire politique du Bénin, Boni Yayi a appelle les forces armées béninoises à la sagesse et à « aider par l’abstention de l’usage de la force ».

En effet, l’ancien président Boni Yayi conçoit mal la prolongation de 45 jours du mandat présidentiel actuel, intervenu à la faveur de la révision de la constitution du 11 décembre 1990. Selon, cette révision constitutionnelle intervenue en 2019, le président actuel du Bénin, Patrice Talon ne passera pas service le 06 avril 2021 parce que son mandat a été prorogé de 45 jours. Ainsi, comme l’ensemble de la classe politique de l’opposition, Yayi Boni n’accepte pas encore la prolongation du mandat de Patrice Talon à la tête du pays, après le 06 avril 2021. C’est pourquoi dans son message, il a rappelé que le président qui sera issu des élections d’avril prochain doit prêter serment le 06 avril 2021 à Porto Novo.

« En d’autres termes, le mandat du Président Talon prend bel et bien fin le 05 avril 2021 à 00 h 00 mn 00 s conformément à son serment le 06 avril 2016 dans notre Capitale devant les 7 Sages de la cour constitutionnelle, à l’attention de l’opinion nationale et internationale, sur cette Terre comme au Ciel sur la base de notre Constitution de 1990 », a fait savoir le Président Thomas Boni YAYI.

Lire l’intégralité de son message

« Mon Appel au peuple pour le Dialogue et le consensus dans la gestion des affaires de notre Cité Commune.

Je demande à toute la Nation d’œuvrer de toute sa force, de son Corps, de son Ame et de son Esprit pour la Paix, la Sécurité de tous en ce moment sensible de notre histoire au pays de BEHANZIN, KABA, BIO GUERRA etc….

Par la Foi, le dialogue, notre attachement à notre Devise (fraternité- justice -Travail) nous aboutirons au consensus qui consolide l’unité Nationale et la gestion des affaires de notre pays.

Je lance un appel pressant à l’Union Sacrée de toutes les Forces Vives de la Nation autour de cet idéal commun.

Ce n’est pas avec les armes contre le peuple que la paix se construit.

En ma qualité d’Ancien Président du Bénin et d’Ancien Président de l’Union Africaine et au nom de notre Patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo, 1er Président du Renouveau Démocratique et en ma qualité d’Ancien Chef Suprême des armées, je lance un appel patriotique et humaniste aux Forces Armées d’aider par l’abstention de l’usage de la force, à la relance des bases du consensus issu de la Conférence Nationale de 1990. Le Bénin a besoin des forces armées du peuple et je sais pouvoir savoir compter sur la sagesse de nos frères d’armes.

Le Bénin ne doit pas être un problème pour nous, ni pour le monde à tout moment en général et en particulier tout au long du prochain scrutin présidentiel que nous voulons consensuel, ouvert, équitable et transparent.

Le prochain président démocratiquement élu devra prêter serment le 06 Avril 2021 à Porto Novo devant le peuple qui l’aura librement choisi. En d’autres termes, le mandat du Président Talon prend bel et bien fin le 05 Avril 2021 à 00 h 00 mn 00 s conformément à son serment le 06 Avril 2016 dans notre Capitale devant les 7 Sages de la cour constitutionnelle, à l’attention de l’opinion Nationale et Internationale sur cette Terre comme au Ciel sur la base de notre Constitution de 1990.

Union de Prières et que Dieu Bénisse le Bénin, notre patrie commune. »

Président Dr Thomas Boni YAYI

Yannick SOMALON