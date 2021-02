4e journée journée Ligue pro du Bénin: Des équipes envisagent poursuivre dans la même lancée

La 4e journée de la Ligue pro du Bénin commence dès ce mercredi 10 février 2021. Dans la Zone C on notera le retour à la Compétition de l’équipe du port autonome de Cotonou (Aspac). Au repos lors de la journée précédente, cette formation va croiser sur le terrain du campus d’Abomey-Calavi son homologue Eternel Omnisport qui sort d’une belle victoire (2-0) contre JA Cotonou. La rencontre aura lieu ce mercredi. Au cours de celle-ci, les portuaires qui sont dans le besoin de progresser, vont devoir se montrer plus conquérants quand on connait l’envie des jeunes du club d’Akpakpa de prendre place dans le top 3 de cette zone C. pendant ce temps, les Requins qui partagent le fauteuil du leader avec Adjidja Fc (au repos), tenteront de vaincre As Police pour prendre seule la tête de la zone C. Les policiers, qui n’ont encore perdu le moindre match, ne se laisseront pas battre aussi facilement et pourront constituer un réel obstacle à leurs adversaires du jour. Un match sérieux donc attend les deux formations.

De leur côté, AS Cotonou et JA Cotonou se croiseront le jeudi 11 février au stade René Pleven. Victorieux lors de leur dernière sortie, les poulains de Thyamiou Youssouf voudront poursuivre sur leur lancée. A cet effet, ils doivent remettre leur prestation du dimanche dernier. Ce qui peut être compliqué à la formation de la JA Cotonou, en difficulté depuis le démarrage de cette saison. L’équipe en deux sorties a courbé l’échine autant de fois. Contrairement à l’As Cotonou qui n’a encore perdu le moindre match et qui sort d’une victoire. Outre cette rencontre au programme le jeudi, il y a celle qui va opposer Upi Onm et Soleil sur le terrain du Campus d’Abomey-Calavi.

Voici toutes les Affiches de la 4e journée

Zone A

10/02/21 Buffles -Panthères Fc à partir de 16h à Parakou

10/02/21 Cavaliers-Réal Sport à partir de 16h à Tchaourou

10/02/21 Takunnin Fc-Dynamo P à partir de 16h à Kandi

10/02/21 Tanekas Fc-Béké à partir de 16h à Natitingou

Zone B

13/02/21 Espoir Fc-Tonnerre Fc à partir de 16h à Bohicon

13/02/21 Hodio-Dynamo A à partir de 16h à Lokossa

14/02/21 Dadjè Fc -Esae Fc à partir de 16h à Djakotomey

14/02/21 Energie Fc-Damissa à partir de 16h à Bohicon

Zone C

10/02/21 As Police -Requins à partir de 16h à Cotonou 2

10/02/21 Aspac-Eternel Fc à partir de 16h au Campus Ab-Calavi

11/02/21 As Cotonou-JA Cotonou à partir de 16h à Cotonou 2

11/02/21 Upi Onm-Soleil Fc à partir de 16h au Campus Ab-Calavi

Zone D

13/02/21 AsVO-Dragons à partir de 16h à Missérété

13/02/21 Djeffa Fc-Ayema Fc à partir de 16h à Djeffa

14/02/21 A.O-JSP à partir de 16h à Missérété 14/02/21 Uss Kraké- Asos à partir de 16h à Kraké

Anselme HOUENOUKPO