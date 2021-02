Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé: Le gouvernement remet le site aux partenaires pour sa viabilisation

La remise des documents du site par le préfet Codjia, le maire Ahouandjinou et le DG APIEX Laurent Gangbes

Le Gouvernement de la République du Bénin représenté par le Directeur Général de l’APIEx, Laurent GANGBES, du Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude CODJIA, du Maire d’Abomey-Calavi, Angelo AHOUANDJINOU a procédé le vendredi 5 février 2021 à la remise officielle du site de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé au partenaire technique chargé d’aménager et de développer cette zone. L’objectif du Gouvernement en créant cette zone est de faire du Bénin un hub industriel et d’assurer la transformation des produits agricoles notamment le cajou, le coton, le karité, l’ananas, le soja, …etc. et capter de manière beaucoup plus importante la plus-value de nos produits agricoles.

D’une superficie de 1640 hectares, la zone économique spéciale de Glo-Djigbé a été créée le 5 février 2020 par le Gouvernement de la République du Bénin. La naissance de ce projet est l’aboutissement d’un processus qui a commencé par la prise de la loi fixant le régime des Zones économiques spéciales en République du Bénin en 2017 et la signature d’un accord de partenariat avec le groupe ARISE en novembre 2019 pour l’aménagement, le développement et l’exploitation de cette zone.

Selon les propos du Directeur Général de l’APIEx, cette Zone économique spéciale est conçue pour être un parc industriel moderne, respectueuse des normes environnementales et sociales les plus élevées, et destinée à fournir des services aux différentes industries, notamment : les industries de transformation de noix de cajou ; les industries de filature et de tissage du coton ; les industries de fabrication de vêtements ; les industries agroalimentaires ; les industries dans le secteur du bois, etc. Il ajoute : « le 16 décembre 2016, le Gouvernement de la République du Bénin sous le leadership de son Président, son Excellence Patrice TALON a lancé le Programme d’Actions du Gouvernement Bénin-Révélé (2016-2021), dont l’objectif est de transformer de façon structurelle notre économie. L’exécution de ce programme ambitieux est basée sur le développement de plusieurs secteurs, dont le secteur agricole, et la transformation de nos produits agricoles. Aujourd’hui, avec cette cérémonie de remise de site à notre partenaire ARISE qui ensemble avec la République du Bénin à travers la Société d’Investissements et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN) va aménager, développer et exploiter ce site, nous engageons de façon irréversible le processus d’industrialisation de notre pays », a-t-il précisé.

Pour le maire de la commune d’Abomey Calavi Angelo Ahouandjinou, ce projet est venu appuyer les actions des conseils communaux de Zè, de Tori et d’Abomey Calavi en matière de la création d’emploi pour la jeunesse. « Il n’y a plus de place pour nos jeunes dans les bureaux, il faut produire, transformer et commercialiser. C’est exactement ce à quoi cette zone servira à faire », a confirmé le maire Angelo Ahouandjinou qui n’a pas manqué de remercier le gouvernement du président Patrice Talon et son gouvernement ainsi que tous ceux qui travaillent depuis des mois pour une mise en œuvre effective de ce projet.

Des retombés significatifs en termes d’emploi et sur le PIB

La Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé sera développée de façon graduelle afin d’optimiser les dépenses d’investissement et la rentabilité du projet. Ce développement se fera sur deux phases : Il s’agit pour la Phase une, de 1635 ha, dont 485 ha de zone industrielle, commerciale et de stockage, le reste étant consacré aux infrastructures et aux installations communes (ex : le bâtiment du guichet unique) ; et la Phase 2 qui prendra en compte l’extension sur 1005 ha pour atteindre un total de 1640 ha.

La contribution de cette zone aux exportations et au PIB du Bénin sera significative. Avec ce projet, le Bénin connaîtra une augmentation de ses exportations de 5 à 10 milliards de dollars US et une augmentation de son PIB de 4-7 milliards de dollars US d’ici dix (10) ans. 6 unités industrielles de transformation de fibre de coton d’une capacité totale de 100.000 tonnes, 29 unités industrielles de confection de vêtement, 14 unités industrielles de transformation de noix de cajou d’une capacité totale de plus de 150.000 tonnes et 10 unités industrielles de tout type ont déjà manifesté leur intérêt de s’installer dans cette zone et y sont attendues dans les 5 années à venir.

300.000 voire 350.000 emplois sont prévus dans cette zone d’ici 2030 (notamment 100.000 emplois dans la transformation de noix de cajou et 200.000 – 250.000 emplois dans la filature / tissage du coton et la fabrication de vêtements), ce qui va sans doute changer le paradigme économique du Bénin, et celui des populations de Glo-Djigbé qui seront les premiers bénéficiaires en termes d’emploi et de retombées socio-économiques de ce projet.

Le Directeur Général de l’APIEx a salué le groupe ARISE qui s’est engagé avec le Bénin dans la transformation structurelle de son économie en acceptant d’être le partenaire technique dans la mise œuvre du projet. Il est important de noter la présence à cette cérémonie, outre le Directeur Général de l’APIEx, Laurent GANGBES, et du Maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, celle du Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, du Maire de Tori, Rogatien Akouakou, de plusieurs directeurs généraux (DGI, ABE, ANAEPMR, IGN) et des directeurs techniques.

Yannick SOMALON