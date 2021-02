Restitution des biens culturels: L’exemple du Bénin en voie d’inspirer l’Union Africaine

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci

« Arts, Culture et Patrimoine : Des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons » est le thème de l’année retenue par l’Union africaine (UA). Prenant part à la 34è session ordinaire de l’Union, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci s’est réjoui particulièrement du choix de ce thème du fait que le Bénin a choisi les arts, la culture et le patrimoine, le tourisme comme facteurs de croissance de son économie. « Nous pouvons faire un parallélisme entre le choix de ce thème et la stratégie de développement du Bénin. Il est heureux que l’Union Africaine s’inspire de ce que les Etats font de bien. Que l’Union Africaine choisisse ce thème, cela veut dire que le Bénin, dans ce domaine précis, est sur la bonne voie », a fait remarquer le Ministre Agbénonci. Ainsi, le Bénin fera parler de lui en tant que pionnier du processus de restitution des biens culturels. Car, son exemple pourrait inspirer l’organisation continentale quant aux mécanismes à mettre en place pour appuyer les initiatives des Etats membres et les demandes de restitution adressées aux pays détenteurs desdits biens. Pour rappel, la 34è session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) s’est tenue du 06 au 07 février 2021 par visioconférence. La cérémonie d’ouverture du Sommet a été marquée par les allocutions du Président Sud-africain et Président sortant de l’UA, Cyril Matamela Ramaphosa, du Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat puis le discours d’acceptation de Félix Tshisékédi, Président de la République Démocratique du Congo et Président entrant de l’UA. En plus du thème de l’année, des questions majeures qui engagent la vie de l’Union ont été abordées. Il s’agit notamment de l’évolution de la réforme des instances de l’Institution continentale. A ce sujet, le Ministre Aurelien Agbénonci a indiqué qu’il veille personnellement sur le cas de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) qui a habilement modifié son règlement intérieur le 1er septembre 2020 sans en faire mention dans son rapport d’activités. Quant à la crise sanitaire liée à la Covid-19, elle est une préoccupation majeure de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine. La mutualisation des forces, des moyens ainsi que du savoir-faire reste aujourd’hui une nécessité pour l’Union afin de combattre efficacement cette pandémie. A cet effet, le Ministre Aurelien Agbénonci a souligné que l’approche adoptée par le Bénin dans la gestion de cette pandémie est reconnue par l’OMS comme l’une des meilleures sur le continent. Par ailleurs, le lancement de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (Zlecaf), est l’un des enjeux majeurs de ce Sommet.

Laurent D. KOSSOUHO