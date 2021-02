Installation des coordonnateurs départementaux de Moele Bénin: Patrice Talon galvanise la troupe de Jacques Ayadji

Les deux hommes et quelques membres du bureau politique face aux personnalités et militants du parti.

Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation (Moelle- Bénin) que préside l’ancien syndicaliste Jacques Ayadji a procédé le samedi 6 février 2021, à l’installation des 12 coordinations départementales du parti, en vue de la présidentielle du 11 avril prochain. Une cérémonie au cours de laquelle s’est invité le président Patrice Talon qui a dit toute son admiration au président du parti et salué le soutien sans faille que lui a apporté le parti Moele Bénin depuis sa création. Le Président Patrice Talon a mis au défi les coordinations départementales pour une victoire sans faille à la présidentielle.

Ce fut une surprise agréable pour les membres du parti Moelle-Bénin, le samedi dernier, lors de la cérémonie officielle d’installation nationale des coordinations départementales du parti, dans le cadre de la prochaine présidentielle. Le président Patrice Talon après son soutien au PRD dans la matinée est allé galvaniser la troupe Moele-Bénin. « … Je sais que vous avez été à mes côtés dans toutes les réformes même celles qui vous ont fait mal. Je n’ai pas deux mots pour vous exprimer ma reconnaissance que de vous dire merci », a laissé entendre le chef de l’Etat à sa prise de parole. « Je vais vous faire un aveu. Parfois les gens vous disent que le président Talon n’aime pas Moele Bénin. Ce n’est pas vrai. J’aime ‘’mon ami’’ Jacques Ayadji », a-t-il laissé entendre sous un tonnerre d’applaudissements avant de poursuivre : « Je connais beaucoup d’entre vous que j’aime et que j’apprécie beaucoup. J’admire tous les militants de Moele Bénin et donc, je les aime aussi ». Après ces appréciations, le chef de l’Etat a expliqué à son auditoire la vision qui sous-tende la réforme du système partisan. Une vision qu’il trouve logique, mais qui selon lui, n’est pas nécessairement la plus juste. Car il a fini dit-il par comprendre qu’au-delà des grands ensembles auxquels il aspirait pour la réforme, il y a ceux qui ont un idéal qu’ils veulent promouvoir. Raison pour laquelle il donne raison au président de Moele Bénin, Jacques Ayadji qu’il qualifie de visionnaire. Ainsi, pour Patrice Talon, « Moele Bénin n’est pas un parti comme les autres et ne sera pas un parti comme les autres Ayadji »

Les 12 coordinations départementales mises au défi

En procédant à l’installation des coordinations, le chef de l’Etat a été très explicite en ce qui concerne le défi de la présidentielle du 11 avril prochain. « Vous devez démontrer que vous êtes à la hauteur », a-t-il conseillé aux membres de ces coordinations départementales. Pour le président Talon, ses ambassadeurs seront jugés au lendemain de l’élection présidentielle à laquelle il est candidat à sa propre succession pour le second mandat. Ces différentes exhortations du Chef de l’Etat ne sont pas tombées dans les oreilles du sourd. Au nom de ses collègues, Joseph Ahissou, coordonnateur départemental du plateau s’est engagé à œuvrer inlassablement à étendre les bases du parti. Il compte se battre sur le terrain pour assurer la réélection de Patrice Talon. Il a exprimé toute sa satisfaction au sujet de la présence du président de la République à cette rencontre politique. « Nous avons été honorés et fièrement devant Patrice Talon », s’est réjoui Joseph Ahissou. Conformément aux règlements intérieurs du parti, ces ambassadeurs vont installer les coordonnateurs communaux et les délégués pour la structuration du travail sur le terrain.

« Je suis de Moele Bénin, je suis de l’UP du BR, de l’Udbn et du PRD »

Le Moele-Bénin peut compter désormais sur le président Patrice Talon pour la promotion du parti. « Il faut se convaincre d’une chose… Même si je n’ai pas été un promoteur des premiers jours, considérez que je suis désormais un promoteur de Moele-Bénin », a déclaré Patrice Talon !aux militants du parti. Pour lui, il est désormais clair qu’il est de tous les partis de la mouvance. « Je serai autant Moele-Bénin que Union progressiste, Bloc républicain, Prd et Udbn », a-t-il promis. Cependant, Patrice Talon veut d’un Moele Bénin plus grand et plus fort. Raison pour laquelle il a fait une exhortation au président Jacques Ayadji et ses lieutenants. « Moele-Bénin ne doit pas se contenter de son contenu pour être seulement un parti d’élite. Il faut que Moele-Bénin éclose et ratisse large. Moi, je ferai ce qu’il faut pour vous », a rassuré Patrice Talon.

Yannick SOMALON