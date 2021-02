Fusillade du véhicule de l’ex-ministre Galiou Soglo: La Police Républicaine promet faire la lumière sur le dossier

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo

La fusillade du véhicule de l’ex-ministre des Sports, Galiou Soglo, survenue le vendredi 5 février 2021, ne restera pas non élucidée. C’est l’engagement pris par la Police Républicaine. Face à la presse ce dimanche 7 février 2021, le porte-parole de la Police Républicaine, le commissaire principal Roger Tawès, a rassuré les populations des démarches déjà menées par la Police pour faire la lumière sur cette affaire. « La Police Républicaine a ouvert une enquête de flagrance et s’est portée sur place pour la constatation et une reconstitution des faits en présence du conducteur. Des constatations sont également faites sur le véhicule par les spécialistes de la police technique et scientifique. Les investigations se poursuivent », a-t-il déclaré avant de souligner que toutes les hypothèses seront étudiées pour élucider cette affaire et définir la procédure d’enquête subséquente devant le Procureur de la République. Il faut rappeler que la fusillade est survenue au moment où l’ancien ministre, Galiou Soglo, se rendait dans sa ferme située dans le village Avagbé, arrondissement Kpanrou, dans la Commune d’Abomey-Calavi.

Le procureur de la République rassure que toute la lumière sera faite

Intervenu dans la soirée du vendredi 5 février 2021, l’assassinat manqué de l’ancien ministre Galiou Soglo dans l’arrondissement de Kpanrou, Commune d’Abomey-Calavi ne restera pas sans suite. Aussitôt informé de la nouvelle, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo, a instruit le commissariat d’arrondissement de Zinvié territorialement compétent pour mener une enquête dans les règles de l’art.

« Le commissariat a été instruit pour aller sur les lieux de l’agression et faire les constatations d’usage, procéder à l’audition de la victime, auditionner les témoins et toutes les personnes concurrentes dans le cadre de l’enquête et mener les investigations utiles pour que de façon diligente, on puisse parvenir à la manifestation de la vérité », a déclaré Aubert Kodjo sur la télévision nationale samedi 6 février 2021. Selon le procureur, il est prématuré de dire qu’il existe ou non une piste. « Toutes les options sont sur la table et l’enquête suit son cours », a-t-il confié. Au cours de son passage sur la télévision nationale, Aubert Kodjo a profité de la situation pour appeler la population au calme et à la sérénité. « Je recommande par ailleurs, aux uns et aux autres, de s’abstenir de divulguer, de propager y compris sur les réseaux sociaux, des informations de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et conduire à des conclusions hâtives qui sont de nature à nuire à la procédure », a-t-il précisé tout en prenant l’engagement d’informer l’opinion publique nationale et internationale de l’évolution de l’enquête.

Dans son communiqué, le Procureur de la République a émis des directives en ce qui concerne l’agression de l’ex ministre des sports, Galiou Soglo. Par cette note, le procureur fait part à l’opinion publique nationale et internationale que tout est mis en œuvre pour « élucider les circonstances exactes de survenance des faits ». Selon le communiqué lu par le procureur, les faits se sont déroulés le vendredi 5 février 2021 aux environs de 20 heures. Le parquet a été saisi de ce que “monsieur Galiou Soglo a essuyé des coups de feu sur une piste de 3,5 mètres de large; piste située à 2,7 kilomètres environ de la voie bitumée qui traverse Zinvié”, a-t-il dit.

Rastel DAN et Yannick SOMALON