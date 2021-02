Préparation des Etats généraux des citoyens d’Abomey-Calavi: Le Maire Ahouandjinou communie avec les présidents et rapporteurs des groupes thématiques

Le Maire Angelo Ahouandjinou en communion avec les présidents et rapporteurs des groupes thématiques

En prélude aux états généraux des citoyens pour le développement soutenu de la Commune d’Abomey-Calavi prévu pour les 19 et 20 février 2021, le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou a tenu une séance d’information et d’échange avec les présidents et rapporteurs des groupes thématiques ce jeudi 04 février 2021 à la salle du peuple de la mairie. Cette séance a eu lieu en présence de la Deuxième adjointe au maire Christelle Sénamy Dan, du Chef cabinet Gildas Adoukonon, du Chargé de mission de la mairie Théodore Gléssougbé et des membres du comité technique. Selon le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, les présidents et rapporteurs des groupes thématiques ont activement participé aux travaux préparatoires au cours de laquelle chacun d’eux de façon spontanée à accepter de s’inscrire dans les ateliers thématiques. Et de consacrer du temps à ses travaux en atelier malgré les fatigues de la journée chargée. «Cela veut dire que vous avez cru en ce que nous voulons faire et depuis ce temps, je n’ai pas eu effectivement la disponibilité qu’il faut pour vous réunir afin qu’on se voie. Moi également, de mon côté je suis si occupant. C’est de cette même manière chacun a pu jouer le rôle qui est le sien», a laissé entendre le Maire Angelo Ahouandjinou. J’ai été satisfait, a-t-il poursuivi parce que quand j’ai eu les rapports des ateliers, j’ai parcouru, j’ai vu que l’atelier a été un travail sérieux et nous allons les utiliser à bon escient. Il a pour l’occasion remercié les participants plus particulièrement les membres du comité technique en occurrence le Professeur Pofadji qui a joué un rôle important dans ces ateliers ainsi que tous les professeurs qui ont tout abandonné pour suivre de façon scientifique ce travail qui a été fait et qui sera effectivement utilisé pour le développement de la Commune d’Abomey-Calavi. Il faut noter que les 19 et 20 février prochain, des assises seront tenues au palais de la gratitude.

Edwige TOTIN