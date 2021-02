1ère journée Ligue de football Pro du Bénin/Zone C: As Cotonou FCP et Soleil Fc commencent dos à dos

Les 11 de départ de As Cotonou PFC 20-21 contre Soleil Fc

Le championnat national de football saison 2020-2021, La Ligue de football Pro du Bénin, a connu son démarrage effectif ce week-end. Regroupant les équipes zone par zone, il a permis au public sportif de suivre 16 matchs entre le samedi 30 janvier et le dimanche 31 janvier sur les différents stades retenus à cet effet. Et classée dans la zone C, l’équipe de l’Association sportive de Cotonou (As Cotonou FCP) désormais en partenariat avec la CNSS, a été accrochée 2 buts partout par son homologue Soleil Fc, au stade René Pleven de Cotonou. Les poulains de Tiyamiou Youssouf ont été les premiers à ouvrir le score par l’entremise de Boladji Abdou à la 30e minute. Mais, peu concentrés, ils ont été rejoints à la 34e minute par un chef-d’œuvre d’Alain Guidjimè. 1-1 à la mi-temps, les deux formations ont remis le même scénario en seconde partie. Et cette fois-ci, c’est le nouvel entrant, Roméo Da Costa qui a fait parler son talent. Lancé en profondeur sur le côté droit, le joueur de l’ASC FCP a repris in extrémiste le ballon qui va tomber dans la lucarne gauche permettant donc à son équipe de reprendre l’avantage 2-1. Un avantage qui ne sera pas conservé longtemps, puisque les hommes de Jonas Bidé devenus menaçant ont, suite une mauvaise appréciation du gardien de but des jaunes et noir de Cotonou, obtenu l’égalisation à la 63e minute du jeu. Ceci, grâce Adamon Mohamed dont la tête a bien trouvé le cadre. 2-2, c’est sur ce score que les deux formations se sont séparées en attendant leur deuxième match programmé dans la semaine.

Voici tous les résultats de la 1ère journée

Zone A

PANTHERES-REAL SPORT 1-0

DYNAMO DE PARAKOU-DYNAMIQUE 2-2

BUFFLES-CAVALIERS 1-1

TAKUNNIN-BEKE 0-1

TANEKAS (REPOS)

Zone B

TONNERRE-ESAE 0-2

DAMISSA-DYNAMO D’ABOMEY 2-0

DADJE-ESPOIR SAVALOU 1-2

ENERGIE-HODIO 0-1

Zone C

REQUINS-ETERNEL 2-0

JAC-ADJIDJA 0-2

AS POLICE-ASPAC 1-1

AS COTONOU FCP-SOLEIL 2-2

UPI ONM (REPOS)

Zone D

DRAGONS-JSP 4-1

ASOS-AYEMA 1-1

ASVO-AVRANKOU OMNISPORTS 1-1

USS KRAKE-DJEFFA FC 2-0

Anselme HOUENOUKPO