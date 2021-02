Don de l’ambassade de Chine: Gangan Productions reçoit un important lot de matériels cinématographiques

Claude Balogoun recevant un matériel des mains de l’Ambassadeur chinois

A travers son ambassade au Bénin, la République populaire de Chine a offert un lot de matériels cinématographiques à Gangan Productions. L’Ambassadeur de Chine près le Bénin, Peng Jingtao a procédé à la remise de ce don au PDG de Gangan productions Claude Kokou Balogoun, le jeudi 28 janvier à l’ambassade à Cotonou.

Des câbles HDMI de 50 m et 100 m, un grand écran pliable de projection en 16/9, un stabilisateur de tension, des haut-parleurs, un vidéo projecteur numérique nouvelle génération doté d’un spectre assez large, des disques durs et bien d’autres accessoires, sont entre autres les équipements offerts par la Chine à Gangan Productions. La motivation de la Chine est d’abord le lien de coopération entre le Bénin et la Chine. Ensuite, la vitalité de cette coopération à travers le projet « Cinéma dans la cité » que met en œuvre Gangan productions et son partenaire Réussir ONG depuis onze ans au Bénin. Enfin, la motivation personnelle pour l’Ambassadeur Peng Jingtao qui, pendant son adolescence, avait vécu une période de projection de films d’autres pays du monde dans son village en Chine. Le diplomate avoue que la résultante de cette expérience est qu’il a connu d’autres cultures du monde. Claude Balogoun, très ému de ce geste et compte tenu des solutions qu’il représente pour les difficultés liées à la mise en œuvre de ce projet, reconnaît à sa juste valeur, le symbole de l’amitié et du partenariat durable entre le Bénin et la Chine. A noter qu’il y a à peine trois ans, la Chine, à travers son centre culturel à Cotonou, a commencé par solliciter le projet « Cinéma dans la cité » pour projeter des films chinois pendant la quinzaine de la cinématographie chinoise lors du festival du printemps intitulé « the Happy Chinese New Year ». Etaient présents à cette cérémonie de remise de matériels, le Secrétaire Général du Conseil Économique et Social, Charlemagne Tomavo, le Directeur de l’ensemble artistique national, Marcel Zounon, le président de la Confédération béninoise de danse, Alladé Coffi Adolphe, entre autres.

Edwige TOTIN