Bitumage des routes Toffo-Lalo, Lalo-Agbangnizoun-Abomey, Abomey-Djidja, Abomey-Cana: Hervé Hêhomey apprécie l’évolution des travaux

Les recommandations du Ministre Hervé Hêhomey aux dirigeants de l’entreprise NSE-CI

Le Ministre des Infrastructures et Transports Hervé Hêhomey a effectué vendredi 29 janvier dernier, une visite sur les chantiers du projet d’aménagement et de bitumage des routes dans le plateau d’Abomey. Il s’agit des voies Toffo-Lalo, Lalo-Agbangnizoun-Abomey, Abomey-Djidja, Abomey-Cana et leurs Bretelles, le tout d’une longueur totale d’environ 128 Km de routes.

En compagnie de son homologue de la Défense, Fortunes Nouatin, des membres de son cabinet, des autorités politico administratives de la localité telles : les Préfets Firmin Kouton du Zou, Christophe Mègbédji du Couffo et Jean- Claude Codjia de l’Atlantique, de l’honorable député Lambert Agongbonon, des Maires de Bohicon, Abomey, Djidja, d’Agbangnizoun, Lalo et des autorités administratives et communales des communes bénéficiaires dudit projet, le Ministre Hervé Hêhomey a pu toucher du doigt les avancées notables constatées dans le cadre de l’aménagement et du bitumage des différents tronçons de ce projet d’envergure. C’est le cas de l’axe Agbangnizoun-Lalo où l’accès des populations à ces deux localités était un véritable calvaire. « Ici, nous sommes sur l’axe Agbangnizoun-Lalo. Nous avons réglé, ici, des questions techniques qui permettent de franchir la zone. C’est différent des aménagements que nous avons vus jusqu’ici. Donc globalement, nous sommes satisfaits de l’évolution des travaux », a confié le Ministre Hervé Hêhomey qui a décerné son satisfécit à l’entreprise NSE-CI pour la qualité des travaux en cours et le sérieux mis dans l’exécution des tâches. Au cours de cette même visite, il a également constaté la nécessité de faire des travaux confortatifs afin de faciliter les traversées urbaines. « Nous avons vu que dans certaines traversées urbaines, il y a des travaux confortatifs à faire. Les solutions pour les traversées urbaines où il y a quelques travaux confortatifs, quelques réglages à faire, ces travaux seront réalisés et la Direction générale des infrastructures est instruite pour prendre les diligences qu’il faut. La mission de contrôle également qui connaît ces problèmes pour lesquels les études sont en cours, prendra les dispositions, et bientôt, nous allons revenir pour la mise en œuvre de ces travaux confortatifs… », a promis le Ministre des Infrastructures. Cette descente sur les routes du plateau d’Abomey a été également l’occasion pour le Ministre de recueillir les doléances des populations sur des travaux complémentaires qui devront tenir compte du relief de chaque localité et de ses réalités socioculturelles. Ces doléances sont relatives à la réalisation de bretelles supplémentaires, de travaux confortatifs, d’ouvrages d’assainissement, de voies d’accès, la construction de clôtures pour les infrastructures socio-communautaires telles les écoles, centres de santé et infrastructures culturelles et cultuelles dans les zones d’impact du projet.

Rastel DAN