Fédération béninoise de Rollers: Marius Tchibozo garde la main et annonce de nouveaux défis

Après quatre ans d’existence, la Fédération béninoise de roller sport (Fbrs) a tenu son congrès électif le samedi 30 janvier 2021 à l’auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois (Cnosb). A l’issue des travaux, Marius Tchibozo, à la tête d’une liste unique, a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans.

La famille du roller béninois était en assemblée générale dont les travaux, tenus en présence du secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Fernando Hessou ont abouti à la mise en place d’un nouveau bureau, mais qui a toujours à sa tête Marius Tchibozo. En dehors de Marius Tchibozo, on a Franklin Ahounou et Guegni Akochayé qui sont respectivement élus vice-président et secrétaire général. Boris Bodehousse, lui, est secrétaire général adjoint, tandis que Fabrice Tito et Brice Ahiha, dans cet ordre, sont trésorier général et trésorier général adjoint. Pour leur part, Yves Ainadou, Gaga Serge Tchibozo, Gildas Ahiha, Éric Nonvidé et Estelle Bodjrènou occupent respectivement les postes d’organisateurs (organisateur général, 1er organisateur général, 2e organisateur général, 3e organisateur général, 4e organisateur général). Quant à Frank Hossou, il devient le représentant des arbitres au sein de ce bureau tandis que Zoulia Kana Chabi quant à elle est la représentante de la gente féminine dans ce bureau. Avec cette nouvelle équipe dirigeante du roller sport, c’est un nouveau challenge et défi que se lancent les acteurs de cette discipline sportive. Et la mission de ce nouveau Comité exécutif est non seulement de réorganiser les clubs nationaux du roller sport, de tenir à échéances régulières les compétitions, le championnat national, et surtout d’amener le pays à trôner pendant les 4 années à venir sur les compétitions sous régionale, régionale, continentale et même internationale. A souligner qu’avant l’élection des membres du nouveau bureau, les congressistes ont d’abord eu droit aux points de la gestion du mandat écoulé (rapport moral, rapport d’activités, et rapport financier) qu’ils n’ont manqué d’approuver. Aussi, précisons que c’est le directeur du sport d’élite, Bonaventure Coffi Codjia qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette assemblée générale élective.

Anselme HOUENOUKPO