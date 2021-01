Présentation de vœux à la présidence: «L’élection présidentielle sera transparente et inclusive », rassure le Président Talon

Talon rassure de nouveau lors de son discours

A la faveur de la cérémonie de présentation de vœux tenue au palais de la présidence ce jeudi avec les corps constitués, le chef de l’État Patrice Talon a une nouvelle fois rassuré de ce que l’élection présidentielle 2021 sera «inclusive et transparente». A le croire, « des hommes et des moyens d’y parvenir s’organisent déjà depuis quelques semaines ». Selon le président de la République, « les préparatifs évoluent suivant le calendrier publié par la Commission électorale nationale autonome ».

C’est un Patrice Talon visiblement préoccupé de la qualité du scrutin en vue qui donnait toutes ses assurances à ses hôtes. Il ne manquera d’évoquer l’impact de l’élection présidentielle sur le fonctionnement de l’administration. « Je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à ce que la période électorale ne génère pas une paralysie de l’administration contrairement à ce qui s’observait la veille des grandes échéances électorales »a aussi promis Patrice Talon qui estime que cette élection constituera un test majeur de résilience de réformes politiques engagées sous son mandat finissant. Pour Patrice Talon,

« Après les communales en 2020, le scrutin à venir nous offre l’occasion d’implémenter définitivement les réformes électorales en vue du renforcement de notre système partisan.» Et de poursuivre : «Il marquera en effet la consolidation de l’édifice du dialogue politique tenu à Cotonou en octobre 2019 pour répondre aux exigences de maturité de notre processus démocratique. En somme, 2020 aura été une année de test de résilience de notre économie face aux chocs exogènes. 2021, quant à elle, s’annonce comme celle du test de résilience de nos réformes politiques ». Le chef de l’Etat pense que dans le cadre de la présidentielle, des efforts supplémentaires de pédagogie tant à l’égard des uns et des autres que des candidats sont nécessaires. « C’est pourquoi, je salue et m’associe à tous les cadres de concertation mis en place par les institutions appelées à jouer un rôle quelconque avec les partis dans l’organisation de l’élection », a-t-il laissé entendre ce jeudi devant les corps constitués.

Christian TCHANOU