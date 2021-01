Coronavirus: 144 cas confirmés en une semaine : l’Union Européenne affecte 30,5 milliards de FCFA au Bénin

Remise symbolique de chèque entre le Ministre Wadagni et la Cheffe de la délégation de l’UE

L’Union européenne a mobilisé une somme de 30,5 milliards de francs Cfa au profit de l’Etat béninois dans le cadre du programme d’atténuation des conséquences du Coronavirus. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu entre le Ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et la Cheffe de la délégation de l’Union européenne, l’Ambassadrice Sylvia Hartleif, le mercredi 20 janvier 2021 à la salle de conférence du ministère. Ce fonds va permettre d’appuyer les efforts du Gouvernement pour répondre aux conséquences sanitaires et socio-économiques liées à la Covid-19. Le Gouvernement pourra non seulement soutenir les couches les plus vulnérables en cette période de pandémie mais aussi maintenir sa stabilité macroéconomique.

Lire ci-contre le communiqué conjoint