Ali Yaro, président de la fédération béninoise de volley-ball: «Notre défi pour 2021 reste l’organisation du championnat professionnel»

La famille du volley-ball béninois va entrer de plain-pied dans les nouvelles réformes. Ceci, à travers l’organisation d’un championnat professionnel. Et cela constitue l’objectif premier que vise en cette année (2021) le premier responsable de la fédération, Ali Yaro qui s’est entretenu avec une équipe de la rédaction sportive de votre journal. Lisez plutôt.

L’Evénement Précis : Après la décision du gouvernement de lever la décision de suspension des activités sportives et d’ouvrir à nouveau les stades, quelle est la situation au niveau du volley-ball ?

Je peux vous dire avec beaucoup de joie déjà que nous n’avons pas eu de cas de maladie au niveau du volley-ball qui ait été extrême. Tous les petits cas ont été gérés. C’est pour vous dire que le monde sportif parlant du volley-ball, joueurs, entraineurs, dirigeants ,officiels et autres, tout le monde se porte bien.

A quoi la famille du volley-ball béninois doit-elle s’attendre en thème de programme ?

C’est vrai, nous avions commencé certaines activités en 2020 qui n’ont pas pu aller à bout. Alors, nous nous préparons pour que 2021 soit d’abord une reprogrammation d’un certain nombre d’activités que nous que nous avons voulu faire. 2020 était une année olympique et nos sélections avaient déjà commencé les éliminatoires du beach-volley, parlant du volley-ball. Nous étions qualifiés pour certaines phases. La suite la confédération va reprogrammer d’ici à là. Sur le plan national, nous aussi, nous nous apprêtons à lancer nos activités au niveau de chaque ligue, en tenant compte des réformes qui sont en cours.

Justement, parler nous de ces réformes. Qu’est-ce que la Fédération compte faire ?

Parlant de la professionnalisation, le volley-ball est en plein dedans. Et si tout va bien, nous allons rendre public les clubs qui ont pu satisfaire aux exigences. Et à eux, nous allons organiser tel que cela a été recommandé, un championnat professionnel. Aux autres qui n’auront pas pu se mettre au pas, se conformer, nous allons poursuivre l’organisation du championnat tel qu’on le faisait. C’est-à-dire, on fait faire la phase régionale et en suite la phase nationale en attendre qu’eux aussi ne rentrent définitivement dans les rangs afin d’intégrer le championnat professionnel.

C’est quoi le défi premier au niveau de la fédération de volley-ball pour le compte de l’année 2021 ?

Le défi actuel est forcément l’organisation du championnat professionnel. Nous devons entrer de plein pieds dans les réformes. Nous sommes déjà heureux qu’au niveau des 22 stades que le gouvernement met en place que le volley-ball ait été inscrit. Il y a certains stades où nous avons de très belles aires de jeu du volley-ball. Donc, comme je l’ai dit, c’est de nous conformer rapidement sur la ligne du professionnalisme pour organiser un vrai championnat pro. Le ministre l’a si bien expliqué, le gouvernement y accorde du prix. C’est une bonne chose pour nous. Et d’ailleurs, les clubs s’affairent déjà pour se conformer. Vous savez, au niveau du volley-ball, on n’avait prévu organiser une autre forme de championnat avant le coronavirus, c’est-à-dire une ligue nationale pour les équipes qui ne seraient pas qualifiées pour la phase finale du championnat que nous avions l’habitude d’organiser. Donc ça ferait trois grosses compétitions nationales à organiser déjà pour 2021.

Que diriez-vous pour conclure cet entretien ?

Permettez-moi d’abord de vous dire merci pour cette occasion que vous m’avez offerte pour exposer un peu ce que nous préparons en matière d’activités pour notre discipline dans les jours à venir. Ensuite, je voudrais souhaiter une bonne reprise des activités à toute la famille sportive du volley-ball et aussi à toute la famille du sport béninois. Tout en formulant mes vœux de bonne santé à tous, je souhaite que cette année soit une année de grandes victoires pour le sport national. Que nos athlètes décrochent des médailles et que pour révéler encore plus le Bénin, nous puissions parvenir au bout des réformes tel que le désir le gouvernement du président Patrice Talon qui ne cesse de travailler d’arrache-pieds pour offrir un meilleur visage du sport béninois.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO