Académie francophone de tennis: Daniel Chausse échange avec le Président Talon sur le projet

Daniel Chausse à sa descente d’avion

Une délégation de la famille du tennis international est arrivée dans la nuit du mercredi 20 janvier à Cotonou. Objectif assigné à cette mission est d’échanger avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon sur le projet de construction d’une académie de Tennis d’envergure internationale. Ceci, afin de booster la réalisation de ce grand centre francophone pour praticiens et fans du tennis qui sera érigé au cœur de la cité balnéaire d’Avlékété. Ladite délégation accueillie par le Président de la Fédération béninoise de Tennis, Jean-claude Talon est composée de Daniel Chausse, Président de l’Association des Fédérations Francophones de Tennis et Vice-président de la Fédération Française de Tennis, de Alain Dolium, Associé de Technology For Humanity, Fonds d’Investissement de Londres et de Jean-Frederic Pianelli, Directeur général de l’Agence de Communication SAMARCARDE SARL, Expert Consultant. La présentation du projet du Bénin pendant le Tournoi de Roland Garros à Paris en juin 2018, par le Président de la Fédération béninoise de Tennis et le ministre des Sports, a suscité une folle envie de le voir se concrétiser. Et le président Daniel Chausse, tout autant que le Président de la Fédération béninoise de Tennis, Jean-Claude Talon, mettent les bouchés doubles pour sa concrétisation. A souligner qu’en tant qu’initiateur du projet, Jean-Claude Talon a associé un consultant expert avec sa structure de communication Samarcarde Sarl pour accompagner l’émergence de l’Académique Francophone de Tennis au Bénin. Un projet parrainé et introduit par la lettre officielle du ministre Oswald Homéky. «Nous sommes venus rencontrer le président de la République pour avancer dans ce projet magnifique que je vous ai décrit, il y a maintenant deux ans. Le projet est un tout petit peu freiné à cause de la pandémie mondiale que nous connaissons tous. Donc, nous sommes là pour avancer», a confié Daniel Chausse avant de saluer la volonté p qui entoure ce projet. «Les bonnes nouvelles, elles sont la volonté qui existe au Bénin, au plus haut niveau pour faire du Bénin une terre de tennis», a-t-il souligné.

Anselme HOUENOUKPO