Education et approvisionnement en eau potable: Le Japon finance 3 projets à hauteur de 216 millions FCFA

Chaleureuses salutations au terme de la signature du contrat de don pour la construction de salles de classe au Ceg Ahossougbèta

Le Chargé d’affaires a.i de l’ambassade du Japon près le Bénin, Kondo Shigeru et les présidents des Ongs Développement durable et bien-être social (DDBS), « Nonvignon Daho » et Institut non gouvernemental d’union pour le développement et pour l’environnement (Inude), ont paraphé des documents relatifs à la concrétisation des projets de constructions et d’équipements de salles de classe à Abomey-Calavi et Athiémé puis, de construction de forages à Glazoué. C’était le mardi 19 janvier dans les locaux de l’ambassade.

C’est par la signature et l’échange des documents pour le financement de trois contrats de don de projets avec les Ongs initiatrices, que le peuple japonais amorce cette nouvelle année 2021. Au total, 216 millions de FCFA seront débloqués par le Japon pour la réalisation de trois grands projets inscrits dans le cadre du programme intitulé « Aide aux projets locaux » du gouvernement japonais. Le premier projet est relatif à la construction et l’équipement de 7 salles de classe, d’un laboratoire et d’un bloc de latrines à 4 cabines au Ceg Ahossougbèta à Abomey-Calavi. Il est financé par le Japon à plus de 98 millions de FCFA avec une contribution de 1.200.000 FCFA de l’Ong DDBS puis une contribution physique en remblais des populations bénéficiaires estimée à 1.000.000 FCFA. Le second est estimé à hauteur de 96.812.000 FCFA, pour la construction et l’équipement de 4 salles de classe et d’un bloc de latrines à 4 cabines au Ceg Kpinnou et au Ceg Zounhoué, à Athiémé. Il reçoit le financement du Japon à hauteur de 94 millions FCFA, et d’une contribution de 1.500.000 FCFA de l’Ong « Nonvignon Daho » et 800.000FCFA des populations bénéficiaires. Enfin, le troisième contrat de don est signé avec l’Ong Inude à un coût de 23 millions de FCFA pour la réalisation de trois forages positifs de pompe à motricité humaine dans la commune de Glazoué. Des projets qui, a rappelé le Chargé d’affaires a.i l’ambassade du Japon, Kondo Shigeru, viennent accompagner le gouvernement dans le processus d’amélioration du système éducatif du Bénin et renforcer son ambition de garantir à l’horizon 2021, l’accès de toutes les populations à l’eau potable. « Je voudrais inviter tous les acteurs concernés à accompagner les Ongs dans la réalisation des activités afin que l’acte que nous posons aujourd’hui renforce davantage les liens de coopération et d’amitié, existant entre les deux peuples », a exhorté Kondo Shigeru. Tout en mesurant l’impact de cet apport du gouvernement japonais, les Ongs initiatrices n’ont pas manqué d’indiquer le changement qu’apporterait la concrétisation de ces projets dans la vie des populations. A entendre le président de l’Ong DDBS, Folachodé Akogou, la réalisation du projet va combler le déficit en salles de classe, améliorer les conditions d’études au Ceg Ahossougbèta et limiter la défécation dans la nature en plein air, grâce aux latrines qui seront construites. Le président de l’Ong « Nonvignon Daho » s’est, quant à lui, appesanti sur la présence de paillottes servant de salles de classe et la perturbation des activités pédagogiques dans les deux collèges lors des grandes pluies. Ce qui classe les Ceg Kpinnou et Zounhoué Kpakpassa, au rang des plus défavorisés de la commune d’Athiémé. Très heureux de l’accompagnement du peuple japonais dans la concrétisation de ces projets, les bénéficiaires par la voix de Clément Hounnou, ont promis une franche collaboration avec les équipes pour une bonne exécution desdits projets conformément aux normes et standards en vigueur au Bénin. Ils restent convaincus que leur concrétisation fera des fils et filles de leur localité, de véritables cadres capables de contribuer au développement du Bénin.

Rastel DAN