Léopold Gbénou, acteur sportif et conseiller à la municipalité de Cotonou, à propos du l’AGO du Cnos-ben:« Ces présentations démontrent le sérieux qui a caractérisé le travail de ce bureau»

« Mes impressions sont très bonnes par rapport aux présentations qui ont été faites par les responsables de notre comité national olympique et sportif béninois. Ces présentations démontrent le sérieux qui a caractérisé le travail de ce bureau. Parlant des perspectives, elles sont prometteuses. Pour tout cela, on ne peut que tirer chapeau et souhaiter, vu que le 18 mars prochain, il y aura l’assemblée générale élective, qu’il y ait une équipe digne du nom, capable d’accompagner et de poursuivre l’œuvre de cette équipe, qui soit mise en place. Pour finir, je voudrais profiter de votre canal pour souhaiter une bonne reprise des activités à toute la famille sportive. Je voudrais également formuler mes vœux de bonne santé à tous. Et que cette année soit une année de victoire et de réussite dans les compétitions internationales. Je souhaite que nos athlètes décrochent des médailles ce qui va révéler davantage notre pays au monde sportif comme le désir le gouvernement en place. Vous savez bien que le président Patrice Talon et son gouvernement travaillent d’arrache-pied pour offrir une meilleure image du pays à l’étranger. En tant qu’acteur sportif, il faut bien qu’on y contribue par nos bonnes performances. Et c’est ce que je souhaite à tous».

Anselme HOUENOUKPO