Mairie de Porto-Novo: Charlemagne Yankoty annonce les grands chantiers de la municipalité pour 2021

Le Maire Charlemagne Yankoty délivrant son message à la cérémonie d’échanges de voeux

Les conseillers de la municipalité de Porto-Novo ont choisi ce vendredi 15 janvier 2021 pour échanger les vœux du nouvel an avec l’édile de la ville, Charlemagne Yankoty. C’était à la faveur d’un dîner qui a eu pour cadre Freedom Palace Hôtel de Porto-Novo.

Au nom des conseillers, Mme Gisèle Houénou Wanvoégbè, ex chef du 2è arrondissement, doyenne d’âge a déclaré : « cette mission, nous ne pouvons l’accomplir, sans créer en notre sein, une certaine harmonie, une certaine convivialité, qui, malgré la politique, s’impose à nous pour son aboutissement.» Elle va plus loin en précisant en souhaitant au Maire de la ville capitale : « Il vous faut armer de courage. Je vous sais travailleur, je vous sais rassembleur. Dieu vous inspirera davantage. Nous vous assurons de notre concours pour l’enregistrement de vos projets. Porto-Novo, notre chère ville a besoin de chacun de nous pour son rayonnement national et international… »

De son côté, le Maire Charlemagne Yankoty a souhaité à ses collègues conseillers, une année 2021 pleine de santé, de paix profonde, la prospérité et le bonheur. Il a couronné tous ses vœux par la santé intellectuelle, physique et spirituelle.

Faisant d’une pierre deux coups, le Maire Charlemagne Yankoty a entretenu les conseillers et les cadres de l’administration municipale sur certains grands chantiers de la municipalité pour le compte de cette année 2021. Au nombre de ceux-ci figurent la planification, la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, la réorganisation des gares routières, l’aménagement sommaire de la berge à l’entrée de la ville et le soutien des travaux initiés par le gouvernement. De plus, il a profité de l’occasion pour les informer sur l’évolution de la préparation du Plan de Développement Municipal (PDM). « En effet, le Plan de développement Municipal (PDM) est en cours d’élaboration et les travaux de collecte des données vont bientôt démarrer, aux moyens de l’organisation des assemblées de quartier et d’arrondissement… » A-t-il précisé.

Par ailleurs, un message fort a été adressé au personnel de la mairie au cours de la cérémonie. Le maire a invité l’administration municipale à se démarquer par l’excellence en 2021. « Révélez-vous de par vos compétences. Nous ferons tout pour décourager la promotion de l’incompétence, tant que notre objectif est de réussir… », A-t-il insisté.

Fidèle KENOU