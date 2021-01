Mafia foncière à Abomey-Calavi: L’ex-Maire Patrice Hounsou-Guèdè condamné à un an de prison ferme

A l’audience spéciale, au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, qui s’est ouverte le vendredi dernier, deux dossiers ont été examinés. Le premier faisait comparaître une trentaine de prévenus. Certains avec mandat de dépôt et d’autres sans mandat. Ainsi, l’ex maire Georges Bada, Gnansounou Richard, Aïssi Christophe, Patrice Gbéva, Zannou Fatiou, Kinsiklounon Roger, Adimi Victor, Dohou Sébastien, Honfo Julien, Zanminnou Bernard, Koï Emmanuèl et autres étaient face au juge. S’en est suivie, la constitution des conseils pour les intérêts de leurs clients, puis le ministère public représenté par le procureur de la République Aubert Kodjo requiert qu’il plaise au tribunal une remise de cause en huitaine pour des enquêtes complémentaires. Mais les conseils se sont opposés à cette réquisition et ont demandé la levée de mandat de dépôt pour leurs clients pour une comparution libre si le ministère n’est pas prêt. Le ministère public s’est également opposé à la demande de levée de mandat de dépôt des détenus faite par les conseils. Le juge statue: délibéré de la demande de levée de mandat de dépôt au 22 janvier 2021. Quant au deuxième dossier, le juge a suivi les réquisitions du ministère public, en condamnant Hounsou-Guèdè Patrice, Hounguè Gélase, Hounkpe Avocè, Bouraïma Seibou ,Koèssi Govor Mesmin pour les faits de faux certificat, usage de faux certificat et complicité d’usage de faux certificat à 12 mois d’emprisonnement ferme et décerné un mandat d’arrêt, contre Hounsou-Guèdè Patrice et Hounguè Gelase, un mandat d’arrêt contre Seibou Bouraima et Hounkpè Avocè. Par ailleurs, le juge a noté le décès de Francis Dodo et déclaré l’action publique éteinte à son égard.

Laurent KOSSOUHO