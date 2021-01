Présidentielle de 2021 au Bénin: 61 élus ont retiré la fiche de parrainage entre mardi et jeudi

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a lancé le bal de délivrance des fiches de parrainage pour le compte de la présidentielle d’avril 2021, depuis le mardi 12 janvier dernier. Sur les 159 parrains en lice, 21 ont retiré leur fiche, le mardi; 31, le mercredi; et 9, hier jeudi 14 janvier. Parmi ces derniers élus figurent trois maires et six députés, à savoir Toté Ouindeyama, Firmin Akpo et Bibiane Adamaze, épouse Soglo, pour le compte des maires; et Salifou Issa, Awawou Bissiriou, Cyprien Togni, Domitien N’ouemou, Adam Bagoudou et Jean-Eudes Okoundé, en ce qui concerne les députés. Ces derniers ajoutés à ceux qui ont retiré leur formulaire mardi et mercredi amènent l’effectif à 61. Ce qui signifie qu’il reste encore à venir à la CENA, 97 élus qui ont, selon le calendrier de l’institution en charge de l’organisation des élections, jusqu’au 31 janvier 2021.

Nom et prénoms des maires et députés ayants déjà retiré la fiche de parrainage

Les maires

Les maires de Bohicon, Rufino d’Almeida; d’Avrankou, Gabriel Ganhoutodé; de Dassa-Zoumè, Nicaise Fagnon; de Banikoara, Tamou Bio Sarako; de Dangbo, Mahoudo Djossou ; de Klouékanmey, Dieudonné Gbèdjèkan; des Aguégués, Marc Gandonou; de Tori-Bossito, Rogatien Akouakou; de Pèrèrè, Alassane Abdoulaye; de Pobè, Simon Dinan Adébayor; de Sèmè-Podji, Jonas Gbènamèto; de Ouinhi, Jonas Houessou; de Zè, Amadé Moussa; de Savè, Oba Chabi Dénis; de Kpomassè, Kénam Mensah; de Ouidah, Christian Houétchénou; de Houéyogbé, Cyriaque Domingo; de Comè, Bernard Adanhokpè; d’Athiémé, Saturnin Dansou; d’Adjohoun, François Zannou Agbo; et d’Allada, Cakpo Joseph, Toté Ouindeyama, Firmin Akpo et de Bibiane Adamaze épouse Soglo sont ceux qui ont déjà retiré leur formulaire de parrainage.

Les députés

Les députés, Zimé Kora Gounou, Malick Mora Sanni Saré, Lucien Houngnibo, Hyppolite Hazoumè, Patrice Nobimè, Octave Houdégbé, Ousmane Ibourahima, David Biokou, Yacoubou Orou Sé Guéné, Chantal Ayhi, Benoît Dègla et Hilaire Atoun ont répondu présents à l’appel de Emmanuel Tiando, ce mardi; Charles Omer Avalla, Lambert Agongbonon, Mathias Kouwanou, Abdel Kader Gbadamassi, Gérard Gbénonchi, Antoine N’da, Gbèglodo Adjovi, Sabaï Katé, Sofiath Schanou, Robert Gbian, Bida Nouhoum Yessoufou, Valère Tchobo, Joseph Anani Amavi, Mariama Babamoussa, Florentin Tchaou, Gilbert Bangana, David Gbahoungba, Nathanaël Sokpoekpé et Paulin Gbénou, Salifou Issa, Awawou Bissiriou, Cyprien Togni, Domitien N’ouemou, Adam Bagoudou et Jean-Eudes Okoundé sont les premiers à retirer leur formulaire de parrainage.