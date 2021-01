FCBE: Voici les 4 raisons de la crise

Paul Hounkpè

Un nouveau vent de turbulence souffle au sein du parti Fcbe, pourtant débarrassé des derniers contestataires internes et de son leader charismatique d’alors, Boni Yayi. L’incompréhension autour des rôles dévolus à chacun, un certain «zèle» reproché à un haut responsable du parti et des attitudes jugées intolérables seraient à l’’origine du climat délétère actuel. Des investigations menées, il y a quatre mobiles exacts qui expliquent tout.

Tout est parti, il y a quelques jours d’une décision forte prise par le Bureau exécutif national du parti , qui a consisté à la suspension de trois cadres de toutes activités internes. A savoir, Christine Gbetchedji, ancien ministre sous Yayi, Clément Koutchadé, Coordonnateur Ouémé Plateau et Prosper Adoukonou, trésorier général adjoint du parti. Il leur est reproché, ‘la violation» de certaines dispositions du règlement intérieur, en négociant une sortie médiatique sur une télévision de la place, au nom du parti sans avoir été autorisés par les hautes instances. Ils auraient à l’occasion des émissions télévisées incriminées, fait des déclarations qui mettent en mal la cohésion au sein du parti, notamment au sujet des décisions issues de la session du mardi le 29 décembre 2020 du Bureau exécutif national, au cours de laquelle, le budget et le rapport du comité ad-hoc mis en place pour proposer des critères de désignation du duo du parti à la présidentielle 2021 ont été adoptés. Premier coup d’éclat qui sera suivi par d’autres faits qui viennent semer davantage de confusions selon plusieurs sources proches du Ben/Fcbe.

Suivant les décisions antérieures prises dans le cadre des préparatifs pour la présidentielle 2021, un comité ad-hoc a été mis en place pour procéder à la désignation des candidats à la candidature. C’est ainsi que Christine Gbétchédji a été choisie pour le présider et, de ce fait, ne devrait aucunement prévaloir sa propre candidature. L’on ne peut être juge et partie à la fois. A l’étonnement général, c’est ce qui arriva, mais sa candidature fut systématiquement rejetée par les hautes instances du parti. Sur le même volet, une autre situation se serait produite, suivant les recoupements faits. Dans le cadre de l’appel à candidature lancé, des lettres ont été nommément adressées en bonne et due forme à certains responsables , notamment à tous les membres du Bureau exécutif national. Dans la foulée, Clément Koutchadé qui est un des membres destinataires, aurait plutôt procédé à la déclaration d’une autre personne en lieu et place de lui-même, le Dr Adéyèmi. Un acte que dénonce le Ben/Fcbe, les textes n’ayant jamais stipulé qu’une candidature peut être déposée par une personne, fut-elle responsable pour le compte d’une autre ou d’un département. « Le Dr Adéyèmi n’est membre d’aucune instance du parti» indique une autre source encore, qualifiant l’acte posé de «faux». Au finish, les huit candidats à la candidature définitivement retenus par le Ben/Fcbe autorisés à aller à la recherche des parrains pour la désignation du Duo ont pour noms: BAKO Idrissou, SOUMANOU Alassane, HOUNKPÈ Paul, YAYA Aboubakar, ADJE KOKOU Paul Victoire, KOUTCHADÉ Clément, YAROU ROBERT Théophile et KOUTCHIKA EHINNOU Romaric. Pas plus ni moins, martèle-t-on au sein du parti.

L’autre fait qui suscite des interrogations est lié à la correspondance adressée par le premier vice-président du parti, Théophile YAROU au Ben/Fcbe à propos de la suspension des trois cadres, qu’il dénonce. D’aucuns ne manquent pas de s’en indigner, arguant le fait qu’il fait partie du Bureau politique du parti d’où émane la décision, un organe qui est une haute instance qui réfléchit aux orientations à donner à la vie du parti. Encore que la décision aurait été prise à la majorité absolue des membres du Bureau politique quand bien même, Théophile YAROU n’était pas à la réunion qui y a été consacrée. En tant que responsable respectueux des structures de son parti et des décisions prises à l’unanimité, peut-il s’opposer en jugeant celle en cause de « nul et nul effet» ? Cette question alimente des conversations actuellement au sein du parti. Mais il se rapporte que le Secrétaire exécutif national Paul Hounkpè demeure toujours serein face à tout ce brouhaha et aurait toujours l’onction de ses pairs pour poursuivre les actions en cours et le processus mis en branle pour la participation du parti à la prochaine présidentielle 2021. Garba Yaya, Idrissou Bako, Alassane Djemba et autres leaders Fcbe du septentrion et d’ailleurs seraient déterminés à poursuivre le chemin avec Paul Hounkpè jusqu’au bout. Sans doute que les jours à venir réservent de nouvelles surprises au niveau du parti Fcbe.

Christian TCHANOU