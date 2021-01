Forum mondial sur le développement en Afrique: Le Président Nicéphore Soglo et ses pairs œuvrent pour le maintien de la paix en Afrique

Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien chef d’Etat béninois, ancien Maire de Cotonou et vice-président du Forum des anciens chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique

C’est dans un espace aménagé à son domicile que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien chef d’Etat béninois, ancien Maire de Cotonou et vice-président du Forum des anciens chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, a pris part par vidéoconférence, au premier Forum mondial sur le développement en Afrique. Une assise internationale organisée le mardi 12 janvier 2021, par le Forum des anciens chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique en partenariat avec le Pnud et le gouvernement japonais. Elle a permis au président Soglo et 3 de ses pairs dont : Benjamin Mkapa de la Tanzanie, Joaquim Chissano du Mozambique, Olusegun Obasanjo du Nigéria et Thabo Mbeki de Afrique du sud, de porter leurs réflexions sur le maintien de la paix en Afrique, à travers le thème : « Vers une paix durable en Afrique ». Au nombre des interventions qui ont meublé cette assise, Benjamin Mkapa de la Tanzanie, Joaquim Chissano du Mozambique, Olusegun Obasanjo du Nigéria et Thabo Mbeki de Afrique du sud ont passé en revue les obstacles à la paix et au développement de l’Afrique ces dernières années. Il faut noter que l’Ambassadeur Yoshifumi Okamura, Représentant le gouvernement japonais et le professeur John Tesha, Secrétaire Exécutif du Forum des anciens chefs d’État et de gouvernement en Afrique ont également pris part à ces échanges destinés à donner une nouvelle orientation à la paix et au développement de l’Afrique.

Rastel DAN