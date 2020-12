Message du Chef de l’Etat à la Nation: «La présidentielle de 2021 sera la fête de la démocratie»

Le Chef de l’Etat face aux députés à l’Assemblée nationale

S’il avait déjà toutes les assurances nécessaires lors de sa dernière tournée nationale, le président Patrice Talon promet à nouveau de faire de l’imminente présidentielle 2021 un moment de fête de la démocratie. « Le prochain grand rendez-vous, c’est la présidentielle d’avril 2021, à l’occasion de laquelle je ne doute pas que nos compatriotes auront le choix entre plusieurs projets de société « a-t-il souligné dans son discours d’Etat à la nation devant les députés hier au parlement. Et de poursuivre en des termes plus rassurants: « Ce sera alors la fête de la démocratie, plus que jamais au service du développement durable de notre cher pays». Pour Patrice Talon, « il apparaît clairement que la Nation béninoise s’affirme, ose et réalise des prouesses au mérite commun de l’ensemble de notre peuple.» Il fera savoir aussi qu’en moins de cinq ans, son gouvernement et lui ont compris que « la construction d’une nation moderne, forte, résiliente, respectée dans le monde, passe par le travail acharné dans la rigueur, le sérieux et l’ordre.» Le Chef de l’Etat se dit aussi fier de constater que les béninois ont repris confiance en eux-mêmes et se sont remis au travail avec abnégation et sérieux. «Nous sommes un peuple de plus en plus fier et optimiste quant à son devenir, un peuple convaincu enfin, que la damnation n’est pas son sort et que les progrès qui ont été possibles ailleurs le sont également sur ses terres.» s’est-il aussi réjoui, entre autres.

Christian TCHANOU