Opens de Génies en herbe: Génération Miracle gagne la 8e édition

La remise du trophée aux champions de 2020

C’est un nouveau quatuor qui détient le trophée des Opens de Génies en herbe. En effet, Génération Miracle de David Ahounou a remporté la finale de la 8e édition de ce jeu qu’organise l’Association des Herbogenistes du Bénin. C’était le jeudi 24 décembre 2020 dans une Université privée de Cotonou. Au départ de cette compétition lancée le samedi 19 décembre 2020 cinq équipes étaient en lice. Il s’agit de Génération Miracle, The Liar, Ascalon, Terminator et Sofa.

En finale, la formation de Liar n’a pas pu résister aux séries des réponses délivrées par les membres de l’équipe de Génération Miracle (490-360). Les 30 points d’écart montrent clairement la suprématie Génération Miracle dont le capitaine David Ahounou n’a pas manqué de remercier toutes les équipes participantes ainsi que l’organisation qui selon ses dires a été au top. «Je suis vraiment content de ce sacre. C’est une victoire personnelle parce que Mouthiou (membre de l’équipe adverse) m’avait déjà battu aux opens passés en 2017 en finale. Cette année-ci, j’ai eu ma revanche», a confié le capitaine David Ahounou. «Je suis très fier de l’organisation de cette année éprouvante par rapport à tout ce qu’on a vécu. C’est un ouf de soulagement du fait que ce tournoi ait abouti», a déclaré le président de l’Association des Herbogenistes du Bénin, Carmen Gambiyi qui précise que «si ce tournoi a connu une fin heureuse, c’est grâce au soutien et à l’accompagnement du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs (Fndajsl). Je tire donc un coup de chapeau aux dirigeants de cette structure et les invitent à toujours nous venir en appui afin que nous puissions faire développer ce jeu qui éveille l’art de la culture général chez l’homme». Il n’a pas manqué de remercier les autres partenaires envers qui il tend déjà les mains pour la tenue de la 9e édition de ce jeu.

Anselme HOUENOUKPO