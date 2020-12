Formation pratique en informatique: L’Ong Nouvelles Technologies aguerrit près de 30 apprenants grâce au Fndajsl

Photo de famille au terme de la cérémonie

Les participants de l’atelier de formation en informatique niveau 1 organisé par l’Ong Nouvelles Technologies en partenariat avec le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (Fndajsl), ont reçu leurs attestations le samedi 26 décembre 2020. La cérémonie s’est déroulée au siège de la structure sis à Godomey Togoudo sous l’égide du Directeur de l’Ong et de la représentante du Fndajsl.

Ils sont au total 24 apprenants qui sont dorénavant sortis de l’analphabétisme informatique grâce à l’atelier de formation initié par l’Ong Nouvelles Technologies avec l’appui technique et financier du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (Fndajsl) dirigé par Imorou Bouraïma. En effet, à travers cette formation qui s’est déroulée du 18 novembre au 23 décembre 2020 et qui a réuni les apprenants des Complexes Scolaires Saint Justin, La Légende et La Consolation, Achille Yahouédéou, Directeur de l’Ong Nouvelles Technologies et les siens ont pour objectifs de faire sortir les élèves de l’analphabétisme informatique, les aider à améliorer leurs résultats scolaires grâce à la maîtrise de l’outil informatique, et les éduquer à ne surfer sur internet que pour chercher à se cultiver et acquérir des compétences et aptitudes scolaires ou académiques et non pour s’adonner à des pratiques déviantes et antisociales. A l’occasion de la remise de parchemins aux participants, le Directeur Achille Yahouédéou a félicité les apprenants pour leur engagement et la détermination dont ils ont fait preuve durant cet atelier de formation. « Ce sont des enfants très déterminés. Ils se sont vraiment donnés au travail parce qu’ils ont vite compris l’utilité de cette formation », a-t-il fait remarquer avant de remercier le personnel d’encadrement, les parents et surtout, la direction du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (Fndajsl) pour son accompagnement. Empêché, le Directeur Général du Fndajsl s’est fait représenter à cette cérémonie par Prudencia Tognigban qui, dans son intervention, a reconnu les efforts faits par l’Ong Nouvelles Technologies pour aguerrir ces apprenants en si peu de temps. Elle a ensuite invité ces derniers à être des ambassadeurs de l’Ong en faisant de son siège, leur domicile pour renforcer leurs capacités. Tour à tour, le Directeur du CS La Consolation, Paul Dossou, la représentante des parents et la représentante des apprenants, Gracielle Edoh ont exprimé leur profonde gratitude au Directeur du Fndajsl et aux membres de l’Ong Nouvelles Technologies qui n’ont ménagé aucun effort dans l’accompagnement nécessaire dont ils ont eu besoin durant la formation. « De part cette formation, certains d’entre nous, autrefois considérés comme des analphabètes informatiques sont désormais de vrais amateurs. D’autres ayant déjà goûté au monde de l’informatique ont pu rehausser leurs niveaux grâce aux nouvelles connaissances qu’ils ont acquises », a déclaré Gracielle Edoh qui souhaite, au nom de ses pairs, la continuité de ce programme afin que beaucoup d’autres apprenants puissent en profiter les années à venir. Créée en 2003, l’Ong Nouvelles Technologies travaille pour la valorisation de l’outil informatique, la formation des écoliers, élèves, étudiants, et surtout des déscolarisés, ainsi que la maintenance des équipements informatiques. Ce projet dénommé « Usage des TICs en milieu scolaire » a été coordonné par Georges Hessou. A noter que la prochaine rentrée solennelle de l’Ong est prévue pour le 10 février 2021 dans les modules tels que : le secrétariat informatique, le graphisme et la maintenance informatique et autres avec des bourses aux enfants vulnérables, notamment les orphelins.

Laurent D. KOSSOUHO