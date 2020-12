Réforme dans le secteur des sports: « Nous passons à une étape où les clubs appartiennent à des sociétés», dixit Oswald Homeky

Oswald Homeky lors de la conférence de presse

Le ministre des sports Oswald Homeky a animé une conférence de presse, le mercredi 23 décembre 2020. Au cours de ce rendez-vous avec les journalistes, le patron des sports a rendu compte de la décision du gouvernement de lever la mesure de suspension des activités sportives. «Cela signifie en thème claire, que toutes les activités devront reprendre. Mais, cela doit se faire dans le respect strict des mesures barrières», a informé, dans un premier temps, le ministre Oswald Homeky. Il a ensuite abordé la question des réformes en cours dans le secteur des sports, notamment, la professionnalisation des activités sportives. «Cette réforme qui sera mise en œuvre dans les semaines à venir, est le moyen le plus sûr d’instituer la pratique du Sport de haut niveau. C’est également le moyen le plus sûr de nous assurer que nos résultats ne seront plus une surprise», a informé le ministre avant d’aller dans les détails de cette réforme qui va impacter toutes les disciplines sportives. «Nous avons associé toutes les expertises nécessaires pour l’élaboration de cette réforme. Tous les clubs qui évolueront désormais dans les championnats nationaux ne seront plus les propriétés d’un individu. Nous passons alors à une étape où les clubs appartiennent à des sociétés. Au football par exemple, nous aurons environs 34 clubs professionnels qui vont animer le championnat», a poursuivi le ministre qui a profité pour saluer les délégués des associations de football affiliées à la fédération béninoise de football qui ont validé la réforme lors de leur dernière assemblée générale extraordinaire, tenue le mardi 22 décembre 2020, à Grand Popo. «Un des points clés de cette réforme est que les athlètes vont exercer suivant un contrat», a insisté l’autorité qui est revenue sur le projet. «Les réformes sont une proposition gouvernementale. Nous avons travaillé pas à pas avec tous les acteurs sportifs pour son heureux aboutissement. Les principales fédérations (football, handball, basket-ball, volley-ball) ont mené avec nous les réflexions qui aboutissent à ce résultat. Celui qui lance le professionnalisme chez nous. Nous n’avons pas occulté le sport des jeunes. Tout club professionnel doit avoir une équipe de jeune et une équipe féminine», a martelé le ministre qui a fini par inviter tous les acteurs sportifs à se tenir prêts pour qu’ensemble, ils réussissent le développement du sport. Ce à quoi s’attèle le gouvernement du président Patrice Talon depuis son installation.

Anselme HOUENOUKPO