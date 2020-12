Reconduit président à la tête de l’ANCB: Les priorités de Luc Atrokpo pour la nouvelle mandature

Luc Sètondji Atrokpo plébiscité à la tête de l’ANCB

Ouvert le lundi 21 décembre 2020 à Azalaï hôtel de la plage à Cotonou en présence des maires et élus communaux venus des 77 communes du Bénin, des partenaires techniques et financiers et du ministre en charge de la décentralisation, le quatrième congrès ordinaire de l’Association Nationale des Communes du Bénin ANCB a connu son épilogue le mardi 22 décembre 2020 à Cotonou. Le bureau sortant de l’ANCB que préside le maire de la ville de Cotonou a présenté un bilan d’activité satisfaisant qui a comblé et séduit les participants à cette assise nationale. Un bilan qui a été le gage de la reconduction du président Luc Sètondji Atrokpo à la tête d’un nouveau bureau pour un nouveau mandat de 6ans.

Au cours de la cérémonie d’ouverture de ce congrès qui a été marqué par différents allocution dont celui du ministre de la décentralisation, Allasane Séïdou, le président de l’ANCB, Luc Sètondji Atrokpo a présenté un bilan exhaustive des actions et réalisation du bureau sortant depuis sa mise en place en 2015. Il s’agit entre autre dans ce bilan, de « plusieurs projets et programmes qui ont été élaborés et mis en œuvre avec l’appui technique et financier de nos partenaires, dans de nombreuses communes. Parmi ces projets figure le projet Dynamique Locale financé par l‘Union Européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Territorial (PADT). Grâce à ce projet, les communes de Malanville, Bopa, Ouessè, Banikoara, Matéri et Zè bénéficient de la mise en place du dispositif de guichet unique de mobilisation et de sécurisation des recettes non fiscales. Les communes d’Abomey, Bohicon, Bopa, Malanville, Avrankou et Ouessè quant à elles, reçoivent sur le même projet, un appui pour la réorganisation de leurs archives. Le projet Dynamique Locale nous a permis également d’offrir en mars dernier, des motos et des ordinateurs portables aux associations régionales et départementales de communes. Le Réseau des Femmes Élues Conseillères au Bénin (REFEC) et plusieurs de nos commissions thématiques sont également prévus pour bénéficier de l’appui du projet Dynamique Locale », avait énuméré le président Luc Atrokpo.

Après la cérémonie d’ouverture, place a été faite à la relecture des textes de l’association puis à l’élection du nouveau bureau à la tête duquel a été reconduit le président sortant, l’actuelle maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo. La deuxième et dernière journée de ce congrès a été marquée par plusieurs communications dont notamment celles relatives aux réformes dans le secteur de l’État Civil et aux réformes politiques et institutionnelles menées par le Gouvernement du président Patrice TALON depuis 2016. Après les motions et recommandations lues par les congressistes, c’est autour du Président reconduit Luc Sètondji Atrokpo de procéder à son allocution de clôture dans laquelle il a remercié le gouvernement du Président Talon pour ses nombreuses actions en faveur du renforcement de la décentralisation et l’amélioration de la qualité de la gouvernance locale. Ses remerciements sont également allés à l’endroit des élus des 77 Communes, anciens comme nouveaux pour les tâches accomplies en faveur des administrés. Il n’a pas manqué d’adresser les gratitudes de la faîtière des Communes aux partenaires techniques et financiers pour leurs précieux appuis aux communes.

Les défis à relever par les élus de la quatrième mandature

Le Président de l’ANCB a pour finir énuméré sept défis à relever par les élus de la quatrième mandature pour répondre aux exigences de développement à la base. Il s’agit entre autres de faire encore un état des lieux pour répertorier les acquis et les faiblesses de la décentralisation au Bénin ; de poursuivre les discussions fécondes avec l’Etat central pour un meilleur rayonnement de la décentralisation; d’ Œuvrer à l’amélioration du recouvrement des taxes au profit des communes, à travers une meilleure synergie d’actions entre les services centraux, déconcentrés, les PTF et les communes ; assurer dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets, l’implication des populations bénéficiaires des actions de nos municipalités ; informer et sensibiliser les élus municipaux, communaux et locaux et renforcer leurs capacités ; Œuvrer à l’amélioration des relations avec les tutelles ; Œuvrer à la dynamisation de la coopération décentralisée avec les Partenaires Techniques et Financiers.

Un nouveau bureau pour relever les défis qui s’imposent

Un nouveau bureau composé de 15 membres dont 02 femmes a été élu pour un mandat de six (6) ans. Il s’agit de :

1- Président : Luc Sètondji ATROKPO, maire de Cotonou

2- 1er Vice-président : Tamou Bio SARAKO, maire de Banikoara

3- 2è Vice-président : Cyriaque DOMINGO, maire de Houéyogbé

4- Secrétaire Général : Malick GOMINA

5- Secrétaire Général Adjoint : Auguste AIHOUNIN, maire de Covè

6- Trésorier Général : Charlemagne YANKOTY, maire de Porto-Novo

7- Trésorier Général Adjoint : Zimé INOUSSA, maire de Parakou

8- Secrétaire chargé de l’eau, de l’assainissement et des infrastructures: Abdoulaye ALASSANI, maire de Pèrèrè

9- Secrétaire chargée du genre, des affaires sociales et de la participation citoyenne : Lucie SESSINOU, maire de Kétou

10- Secrétaire chargé de l’intercommunalité et de la coopération décentralisée : Rigobert TOZO, maire de Toviklin

11- Secrétaire chargé du suivi des ODD: Gabriel GANHOUTODE, maire d’Avrankou

12- Secrétaire chargé de l’agriculture, du foncier, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du climat : Firmin AKPO, maire de Ouessè

13- Secrétaire chargé de la formation et du renforcement des capacités : Didier KOUANDE-SOUNON, maire de Kouandé

14- Secrétaire chargée du numérique et de l’innovation technologique : Irène BEHANZIN, troisième adjointe au maire de Cotonou

15- Secrétaire chargé de l’économie et des finances locales : Christian HOUETCHENOU, maire de Ouidah.

Yannick SOMALON