Organisation de la Présidentielle 2021 par la CENA: Le budget validé, 14,4 milliards de FCFA

Le ministre des finances Romuald Wadagnin et le président de la CENA Emmanuel Tiando signant les parapheurs à l’issue de la rencontre

14.416.959.243 FCFA ! C’est le montant total du budget alloué à l’organisation des élections présidentielles de 2021. Un budget qui a été adopté ce mercredi 23 décembre 2020 après des travaux en commission budgétaire tenus par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) en liaison avec le Ministère de l’Économie et des Finances. En effet, c’est bien 14.416.959.243 FCFA qui seront mis à la disposition des Institutions concernées par l’organisation du scrutin. Il a été rendu public à la faveur d’un point de presse co-animé par le Ministre de l’Économie et des finances Romuald WADAGNI et le Président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) Emmanuel TIANDO en présence des représentants des Institutions de la République. Pour dire qu’un pas significatif vient encore d’être posé par le gouvernement et qui rassure de la tenue à bonne date du scrutin présidentiel de 2021. Il est important de rappeler qu’un communiqué final a été fait pour sanctionner les décisions prises lors de cette rencontre.

Yannick SOMALON