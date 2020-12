Conseil des Ministres: Le gouvernement s’active pour recevoir les biens culturels

Après le vote définitif par l’Assemblée française de la loi relative à la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal, le Gouvernement du Président Patrice Talon a, une fois encore, pris de nouvelles dispositions pour permettre aux sites touristiques retenus de disposer des matériels adéquats pour accueillir ce patrimoine d’ici quelques mois. En effet, le Conseil des Ministres de ce mercredi 23 décembre 2020 a autorisé la contractualisation pour des prestations de muséographie et de scénographie au Musée international de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) et à la maison du Gouverneur au Fort portugais, à Ouidah. Pour rappel, les travaux d’aménagement de la maison du Gouverneur au Fort portugais sont actuellement en cours de réalisation pour permettre à ce lieu d’accueillir notamment les œuvres culturelles dont le processus de restitution par la République française est engagé, en attendant leur transfert à leur destination finale. A cet effet, le Conseil des Ministres estime qu’il est impérieux que les vitrines et autres équipements scénographiques soient acquis et installés en vue de la mise en exposition adéquate desdites oeuvres. Par ailleurs, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une firme spécialisée pour la fourniture et l’installation de la muséographie et la scénographie du musée international de la mémoire et de l’esclavage, les décors immersifs de l’esclaverie et l’exposition temporaire à la maison du Gouverneur au Fort portugais. Les Ministres concernés par la réalisation de ces travaux sont instruits pour accomplir toutes les diligences nécessaires à cette fin.

Laurent D. KOSSOUHO