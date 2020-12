Dinosaure League Bazounkpa, édition 2020: Barca FC vainqueur, Ouikoun Valentin remercie le Fndajsl pour son appui

Barca Fc de Bazounkpa

L’édition 2020 du Vétéran Dinosaure League de Bazounkpa a connu son épilogue, le dimanche 20 décembre. Initié par Valentin Ouikoun, ce championnat des vétérans dont la phase aller a eu lieu, il y a une semaine, a vu l’équipe baptisée Barca FC fini championne. Ceci après ses deux nuls et une défaite lors de la phase retour. Vainqueur avec un total de 12 points, cette équipe est suivie de celles baptisées Liverpool (2e avec 8points), Man City (3e avec 6points) et Juventus (4e avec 4 points). À l’issue du tournoi de ces clubs de santé, le promoteur Valentin Ouikoun a remercié les responsables des différentes équipes et aussi le fonds national pour le développement des activités de jeunesse et des loisirs (Fndajsl) qui a marqué son intérêt à la promotion du sport pour tous en soutenant l’organisation. Max Cossi Gnonhoué, président de Dinosaure de Bazounkpa et membre de l’équipe Barca Fc, s’est dit très heureux de l’organisation et surtout du soutien apporté par le Fndajsl et souhaite que ce soutien soit renouvelé chaque année. Représentant le Fndajsl, Firmin Nonkoudjè, cadre du service de la promotion des activités sportives a laissé entendre sa satisfaction au vue de la qualité de l’organisation et du sérieux qui a caractérisé le déroulement de chaque rencontre. Il faut souligner que le Ministère des Sports à travers le Fndajsl fait de la pratique du ‘‘Sport pour tous’’ une priorité. «Car, le sport se pratique à tous les âges. C’est pourquoi le FNDAJSL a le plaisir d’accompagner ce projet qui vise à maintenir les personnes d’un certain âge en bonne santé grâce au sport», a-t-il conclu.

Anselme HOUENOUKPO