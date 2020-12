4e édition du Fesmac: Pari gagné pour Nassirou Saka, Abam open champion

Le capitaine de Abam open recevant le premier premier prix

Initiative de Nassirou Saka, président de l’association béninoise des amis du Maracana, le festival du Maracana d’Abomey Calavi (Fesmac), 4e édition, s’est tenu le samedi 19 décembre 2020, sur le campus d’Abomey Calavi. Tournoi open, c’est à dire ouvert à toutes les catégories, il a été l’occasion pour l’équipe ABAM open de décrocher le titre. C’est suite à sa victoire (2-0) devant les seniors de cette même formation. Ainsi, Moumouni Salifou (meilleur buteur du tournoi) et ses coéquipiers succèdent au Maracana club de l’amitié (MCA) vainqueur de la précédente édition. «Depuis la première édition, nous nous sommes toujours classés dans le carré d’As. Cette année, la chance nous a souri et nous voilà champion. Les coéquipiers et moi sommes fiers du résultat de nos efforts», a déclaré Moumouni Salifou, capitaine de ABAM open. De son côté, le président du comité d’organisation, Nassirou Saka a salué l’engagement de toutes les équipes. «C’est un objectif atteint. Nous avons réussi à donner du plaisir à nos amis maracaniers. Ce n’est pas ABAM qui gagne, mais plutôt le maracana puisque c’est la convivialité, la fraternité et l’amitié», a-t-il insisté. À l’en croire, l’idée pour cette année est de «faire vivre le Campus en amenant les jeunes à aimer les sports». Le President Nassirou Saka a par ailleurs annoncé que les six premières équipes sont qualifiées pour la nuit du maracana prévue au mois de mars 2021. Faut-il le rappeler, ce tournoi s’est déroulé dans le respect des mesures de lutte contre la covid-19 avec le port obligatoire de masques et l’usage des gels hydroalcoholiques.

Anselme HOUENOUKPO