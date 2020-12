2è édition des 72 heures du livre: Les CEG Pénessoulou et Bassila 1 remportent le Prix Maison TV5 du Jeune Lecteur

Les deux lauréats du Prix Maison TV5 du Jeune Lecteur

Huguette Adjangbe, élève en classe de Terminale D au CEG Pénessoulou et Henry Avodagbe, en classe de 3è au CEG 1 Bassila sont les lauréats de l’édition 2020 du Prix Maison TV5 du Jeune Lecteur. Instituée par le comité d’organisation du festival dénommé « 72 heures du livre » qui devient l’un des plus grands évènements littéraires au Bénin, cette compétition a mis aux prises 80 apprenants toutes catégories confondues en provenance des établissements publics et privés des communes de Bassila, de Djougou et de Natitingou. Elle a connu son épilogue le samedi dernier à Natitingou. Quant au festival proprement dit, sa deuxième édition baptisée « Édition Olympe Bhêly-Quenum » en hommage aux 60 ans du roman « Un piège sans fin » du Patriarche des Lettres béninoises, s’est déroulée du 17 au 19 décembre dans la cité des Nanto. Au cours de cette célébration littéraire, une série d’activités ont été tenues avec la participation de plusieurs acteurs de la chaîne du livre béninois. En effet, pour le compte de la première journée, après la cérémonie du lancement officiel tenue au Cours Secondaire Saint Antoine, place a été faite à la mini-foire à la Maison TV5 de Natitingou, puis une rencontre d’échanges a eu lieu entre l’Ecrivain Habib Dakpogan et les participants au CEG 3 de Natitingou. Le lendemain, soit le vendredi 18 décembre, celui-ci a tenu une autre séance d’échanges avec les participants réunis au Cours Secondaire Saint Augustin, au Collège Chaminade, puis au Lycée Militaire des jeunes Filles Général Mathieu Kérékou. La dernière journée des manifestations a été marquée par une causerie-débat avec l’Association des Professeurs de français de l’Atacora sur le thème : « La lecture, au-delà des livres au programme », animée par Habib Dakpogan et Prudentienne Gbaguidi, une séance de coaching des finalistes du Prix Maison TV5 du Jeune Lecteur, dirigée par Désiré Godonou, Ghislain Gandjonon et Esckil Agbo, tous Diffuseurs et Blogueur littéraires. Dans l’après-midi, les participants ont eu droit à un atelier d’initiation au métier de Libraire tenu à la Bibliothèque du CAEB-Fondation Vallet de Natitingou. Ledit atelier a été animé par Prudentienne Gbaguidi, Directrice de la Librairie Notre Dame de Cotonou et Présidente de l’Association des Libraires Professionnels du Bénin. Les festivités ont été bouclées par la finale du Prix Maison TV5 du Jeune Lecteur, suivie de la cérémonie de remise des prix aux lauréats 2020.

Laurent D. KOSSOUHO