Numérique et Digitalisation dans les universités: Aurélie Adam Soulé Zoumarou lance la phase 1 du projet RBER

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou accompagnée de sa collègue de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan, a procédé le mercredi 16 décembre 2020, au lancement de la mise en service des sites du Réseau Béninois d’Education et de Recherche (RBER). Et c’est la Faculté des sciences de la santé (FSS) et l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (Eneam) qui sont les premières écoles universitaires à accueillir une telle initiative. En effet, le Réseau Béninois d’Education et de Recherche est un projet du numérique qui vise à : apporter du haut débit sur les campus universitaires, installer des points d’accès wifi à différents endroits sur les campus, interconnecter les universités et les centres de recherche entre eux, et équiper les universités en matériels de visioconférence. La phase 1 de ce projet prend en compte 10 sites universitaires et le prochain cap sera mis sur les sites de l’Ecole normale supérieure de Porto-Novo et de l’IMSP de Dangbo ce jeudi 17 décembre. Il faut noter qu’il y aura une phase d’observation de ces 4 sites, avant la continuité avec la mise en service de 3 sites en janvier et des 3 derniers en février.

Laurent D. KOSSOUHO