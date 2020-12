Mois de la Diaspora constructive à Dubaï: Moïse Kérékou annonce la création d’un fonds d’investissement de 650 millions de dollars

L’ancien Président du Nigéria Oluségun Obasanjo soutient l’Ambassadeur Moïse Kérékou

A Dubaï où il séjourne depuis quelques jours dans le cadre de la 3è édition du mois de la diaspora africaine constructive, l’Ambassadeur Moïse Kérékou a posé un grand pas dans la résorption du chômage en Afrique. En effet, il a bouclé des négociations pour lever des financements pour le développement du continent.

Panafricaniste très engagé, l’Ambassadeur Moïse Kérékou, après moult réflexions, a trouvé la panacée à la question du chômage des jeunes africains. Il s’agit du financement des projets structurants en Afrique grâce à l’effort des Africains eux-mêmes. En effet, grâce à la Diaspora africaine en Amérique du nord, en Europe et en Asie, la Maison du Savoir et des Opportunités (MSO) a été créée ainsi que son bras opérationnel, le Fonds d’Investissements et de Solidarité de la Diaspora Africaine (FISDA) en 2019. Ce dernier bénéficie non seulement du soutien de la Diaspora, mais aussi de plusieurs partenaires financiers à Dubaï en Emirats Arabes Unis pour financer des projets d’investissements structurants à fort potentiel d’emplois pour la jeunesse africaine. A ce fonds, il est associé une plateforme de crownfunding que Moïse Kérékou a présenté à Dubai avec brio. A l’ouverture de ce mois de la Diaspora, il a insisté sur l’espoir que représente l’Afrique dans le monde au 21è siècle. « Nous avons comme vision d’accompagner nos Etats dans leurs différents projets d’investissements, ces Etats ont compris que l’aide au développement, les prêts et l’endettement ont leurs limites. Nous voulons aussi accompagner les jeunes dans leurs rêves d’une Afrique juste et moderne. C’est cela qui explique nos efforts de mobilisation de la Diaspora. C’est la mission que nous nous sommes assignée », a précisé l’Ambassadeur Moïse Kérékou. Déjà, le Togo lui tend les mains. Très engagé dans ce projet, Kovi Akouété Adanbounou, Maire de Agouè Niyivè a contribué énormément à la mise en place de ces différentes infrastructures économiques et se bat pour que la jeunesse de son pays ne reste pas en marge de cette grosse opportunité d’émancipation et d’émergence. Fortement sollicité partout dans le monde depuis mars 2019 où il a reçu le Prix Turgot du meilleur livre économique de la Francophonie, Moïse Kérékou est devenu la coqueluche de plusieurs pays européens, de la diaspora nord-américaine et maintenant des pays du Golfe. Au Bénin où il est originaire, les appels d’une jeunesse consciencieuse et entreprenante pour briguer la magistrature suprême deviennent quasi quotidiens. Par des appels directs, des messages, des contacts de proches collaborateurs…, des milliers de jeunes sollicitent son « oui » pour se lancer dans la bataille, conscients du rôle majeur qui sera le sien dans le redressement économique du pays. D’autres n’hésitent plus à investir les réseaux sociaux pour scander son nom et l’appeler à s’engager. Mais l’Ambassadeur Kérékou est un personnage atypique qui ne pose jamais ses actes sans les avoir mûris profondément et même les médités. Il va à pas feutrés mais sûrs et ne jamais se tromper. Il va certainement répondre à la demande de ces jeunes en temps utile. Pour le moment, cet Ambassadeur travaille pour ratisser le plus nombre de soutien autour de son projet. Déjà, dans le cadre de cette initiative, il a le soutien de l’ancien Président du Nigéria Oluségun Obasanjo et celui de l’Ancien premier Ministre du Bénin Lionel Zinsou, deux icônes du continent qui ont accepté de l’accompagner par des conseils, des relations et leurs propres engagements.

Laurent D. KOSSOUHO