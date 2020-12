Kimura Sumio, Maire de Satte, à propos des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021: «J’invite les athlètes béninois à faire preuve de compétences»

Située dans la préfecture de Saitama à 50Km au nord de Tokyo (Japon), Satte est la ville qui va accueillir les athlètes béninois dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2021. A moins d’un an de cette compétition internationale, la ville travaille inlassablement pour offrir un meilleur cadre à ses hôtes. Au détour d’une interview réalisée par visioconférence, son premier responsable, le Maire Kimura Sumio, revient ici sur la particularité de cette belle ville et annonce les prémices pour un séjour inoubliable à Satte. Lisez plutôt.

L’Evénement Précis : La ville de Satte va accueillir les athlètes béninois après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Quelles sont les grandes caractéristiques de cette ville ?

Kimura Sumio : La ville de Satte est symbolisée par des cerisiers sur la digue de Hokoda. C’est l’un des endroits les plus célèbres au Japon puisqu’il offre une vue magnifique. Il y a des cerisiers plantés sur un 1 km puis un tunnel de cerisiers qui offrent un paysage très chaleureux. Nous avons aussi un parc où nous pouvons également apprécier les diverses fleurs de saison : les corensia en juin, les fleurs rouges en septembre et les narcisses en janvier. Ce parc qui est visité par de nombreux touristes est situé au cœur de la ville de Satte, à cause de son charme. Chaque année, environ deux millions de visiteurs en provenance de tout le Japon viennent admirer la ville. Malheureusement ce n’est pas le cas cette année, à cause de la pandémie du Covid-19. La ville de Satte dispose également d’un centre d’arts martiaux et d’un centre sportif municipal composé d’un terrain d’athlétisme, de tennis en gazon artificiel et un terrain de base-ball équipé d’un système d’éclairage. Elle dispose aussi d’un centre municipal culturel et sportif où nous organisons les événements sportif et culturel de grande envergure.

Quel est le sport le plus pratiqué à Satte et le nom de son athlète célèbre ?

Nous avons un très bon environnement sportif avec des centres bien équipés. Déjà depuis le cours primaire, les enfants pratiquent les disciplines sportives telles que : le base-ball, le football, le basket-ball et autres. Suite à l’annulation du tournoi de baseball cette année à cause du covid-19, les compétitions de base-ball de Saitama ont été jouées à Satte. En regardant ces jeunes jouer au base-ball, j’ai ressenti combien le sport était extraordinaire. La ville de Satte est fière d’avoir un joueur de base-ball dans l’équipe professionnelle et de m’avoir aussi, comme judoka.

Après la conclusion de l’accord du projet d’échange à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques avec l’Ambassadeur du Bénin près le Japon, la ville de Satte a organisé des activités d’échange avec le Bénin. Parmi celles-ci, laquelle vous a le plus impressionné ?

J’ai pris la fonction de maire en octobre 2019. Dans le mois de décembre, nous avons été frappés par la pandémie du coronavirus. Ce qui a engendré la réduction des activités. Néanmoins, ce qui m’a le plus marqué est la fête tenue en novembre 2019. A cette occasion, nous avons invité l’Ambassadeur du Bénin au Japon SEM Makarimi Abissola Adéchoubou et sa femme, le corps diplomatique du Bénin, Makai Jamel et le père du basketteur japonais Achimura, qui joue dans la NBA, à participer au déjeuner de garniture et échanger avec les citoyens. A cet effet, les enfants qui évoluent dans les clubs locaux de basketball ont adressé une lettre à Achimura

Quelle relation envisagez-vous entretenir avec le Bénin ?

Nous envisageons de poursuivre les échanges avec la République du Bénin en invitant les joueurs et autres acteurs, aux événements sportifs et au programme touristique de Satte, même après les Jeux Olympiques de Tokyo. Ceci, dans le but de redynamiser la relation à travers le développement du sport et de la culture.

Avant d’être maire de Satte, vous avez passé un bon moment en Afrique. C’était dans quel pays et quelle activité aviez-vous menée ?

Depuis mon jeune âge, j’avais l’intention de visiter les pays étrangers. Quand j’étais encore étudiant, j’ai fait mon entrée dans l’entreprise Nippon mais avec l’espoir de voyager en Outre-mer. Mais, j’ai trouvé un poste au Zaïre, actuellement RDC. Six mois plus tard, j’ai fait venir ma femme et mes deux enfants au Zaïre. Je vous annonce que mon troisième enfant est aussi né au Zaïre. Dans un premier temps, j’avais travaillé dans le domaine du développement des infrastructures. Ensuite, j’ai trouvé une place dans une entreprise d’exploitation des ressources de cuivre où j’ai aussi eu le privilège d’apprendre le Judo aux employés de l’entreprise.

Au-delà d’être maire, vous êtes un athlète de la ville de Satte. Quel message aviez-vous à adresser aux athlètes béninois qui prendront part aux jeux olympiques et paralympiques ?

Je les invite à consacrer beaucoup de leur temps aux exercices et aux entrainements dans le cadre de la compétition. Je les encourage à déployer largement leurs compétences et à jouer de leur force. Je souhaite du fond de mon cœur que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo soient une compétition mémorable pour les joueurs. Je suis très attaché à l’Afrique. J’éprouve l’envie de repartir au Zaïre mais, je compte bien visiter le Bénin.

Entretien réalisé par Rastel Dan