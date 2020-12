Élection présidentielle de 2021 au Bénin: Yannick Emmanuel Dossou (YED) officiellement candidat

Le Président/Directeur Général de l’Institut Manus-Fran.C.E., Yannick Emmanuel DOSSOU

Président/Directeur Général de l’Institut Manus-Fran.C.E., Yannick Emmanuel DOSSOU (YED) part à l’assaut du Palais de la Marina pour l’élection présidentielle de 2021. Il a fait sa déclaration de candidature ce vendredi 11 Décembre 2020, au chant d’oiseau de Cotonou. Yannick Emmanuel DOSSOU promet travailler pour l’unité des béninois et pour la restauration de la démocratie.

« Rien n’est jamais tracé à l’avance car les chemins de Dieu sont insondables », dira Yannick Emmanuel Dossou (YED) à l’entame de sa déclaration de candidature à quatre mois de la présidentielle d’avril 2021. Pour lui, « Mon pays, Notre pays, (…) a besoin d’une véritable politique au changement. Entre les risques d’une rupture qui sèmerait en dépit de quelques avancées, le désarroi, la faim, le chômage, la peur, l’incertitude, l’exclusion et j’en passe et le confort d’une tiédeur qui enliserait notre pays dans un déclin léthargique, la nécessité du changement s’impose à la raison », a déclaré Yannick Emmanuel Dossou. Béninois de la diaspora mais plus proche de sa terre natale depuis trois ans environ, le Président/Directeur Général de l’Institut Manus-Fran.C.E., pense que les difficultés du Bénin depuis bientôt 5 ans, résultent de la dualité entre deux anciens amis. Il est temps poursuit-il de sortir le Bénin de cette spirale, ponctuée de vengeance et de règlements de comptes sans fin ; d’un système à un autre. Ce qui l’a motivé d’ailleurs à placer sa candidature sous le signe de la Réconciliation, de la Paix, du Rassemblement et de l’Unité Nationale.

Expert et consultant en communication Yannick Emmanuel Dossou dit avoir pris la peine de parcourir les 77 communes du Bénin et d’échanger avec le peuple béninois. Ce qui l’a amené à la conclusion qui est que « Depuis quelques années, en observateur attentif de la situation de mon pays, je sens la montée des inquiétudes, je vois les difficultés que toutes les familles éprouvent encore pour se nourrir correctement ». Raison pour lui de s’engager à porter ce besoin de changement qu’il ressent chez ses compatriotes pour un Bénin de dignité et de l’espoir où chacun est en mesure, de manger à sa faim, de se loger décemment, de se vêtir, de se soigner et de s’instruire.

Servir la nation avec dévouement loyauté et discrétion

À la tête du Bénin, Yannick Emmanuel Dossou veut travailler à un taux de croissance à deux chiffres afin de créer davantage de richesses. « J’envisage la création de 20 Capitaines d’industrie en agro-industrie, dans le secteur des services du numérique de l’artisanat, tout comme Obasandjo l’avait fait au Nigéria », a-t-il annoncé. La lutte contre le chômage occupe une priorité dans les actions du candidat. Les actions prévues sur le plan économique, social, sécuritaire et sanitaire permettront selon lui de redresser le Bénin. « L’adaptation des structures aux mutations profondes que connaît le monde au regard de la pandémie du Covid-19 fera l’objet de réformes concertées dans tous les domaines », a ajouté le candidat. YED pense avec son projet du changement, faire du Bénin, un pays prospère où les fruits de la croissance de l’économie béninoise profiteront à tous les citoyens.

Né le 12 décembre 1966 (54 ans), Yannick Emmanuel Dossou est Juriste et Gestionnaire des Entreprises, Expert et Consultant en Communication. Marié et père de famille et résident permanent au Bénin depuis trois ans, il est le Promoteur de la «Grande Nuit de l’Indépendance et des Trophées ‘’Cauri International’’ de l’Excellence, du Mérite et de l’Intégration. Homme de grande écoute, Yannick Emmanuel Dossou est également promoteur et Directeur de Publication de plusieurs journaux et périodiques sous régionaux et internationaux dont Aujourd’hui l’Afrique Magazine, le Marché, Trophée cauri magazine, L’Ancre etc. Il dispose d’un important carnet d’adresse aussi bien en Afrique qu’en Occident. Des atouts, que Yannick Emmanuel DOSSOU souhaite mettre au service du bien commun des béninois.

Yannick SOMALON