1ère édition du tournoi de l’Unité à Djèrègbé: FC Rio s’impose, pari gagné pour Carine Kikissagbé

La promotrice du tournoi saluant les équipes finalistes

La première édition du tournoi de l’Unité, initié au profit des filles, a connu son épilogue, le samedi 12 décembre 2020, sur le terrain du collège d’enseignement général de Djèrègbé. Initiative de Carine Kikissagbé, professeur certifiée d’EPS, ledit tournoi qui vise la promotion du football féminin et aussi du football en général, a vu le sacre de Fc Rio, qui a battu en finale, Fair Play Fc, par le score de 2-0. Elle a été l’occasion pour les jeunes filles de la localité de Djèrègbé et ses environs de se prouver leur capacité à s’adonner à ce sport. 8 équipes féminines étaient au démarrage de cette compétition qui a eu pour parrain Hector Zannou, promoteur sportif et pour principal soutien financier, le Fonds National de Développement des Activités de la Jeunesse, des Sport et des Loisirs (FNDAJSL). Pour la promotrice, c’est un pari gagné. «Ce n’était pas donné à l’avance de réunir autant de footballeuses ici à Djèrègbé. Grâce au fonds et à nos partenaires, nous l’avons fait. Et le comité d’organisation que je préside remercie chacun pour avoir contribué à la réussite de cet évènement qui est une première ici chez nous », a déclaré Carine Kikissagbé. Elle a ensuite salué les filles et leur demande de croire en leur talent et de poursuivre leur passion. «Le tournoi de l’Unité est là pour vous permettre d’exprimer votre talent», a-t-elle indiqué aux joueuses donnant ainsi rendez-vous pour la prochaine édition. Laquelle édition est déjà très attendue par les promoteurs et acteurs intervenant dans le domaine du football féminin. «Nous voulons profiter pour féliciter et encourager Carine Kikissagbé pour cette initiative. Elle nous a permis de voir les talents féminins que regorge Djèrègbé», a souligné Moumouni Salifou, entraineur d’un club de football masculin (As Cotonou) qui a également la section football féminin. «Nous voudrons que de pareilles évènements puissent se tenir chaque année», a-t-il conclu.

Anselme HOUENOUKPO