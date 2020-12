Tournoi Ufoa B U20/Groupe A: Les Écureuils du Bénin à un point de la qualification

Les Écureuils Juniors du Bénin à la porte du carré d’As

Cet après-midi, on connaitra les deux équipes du groupe A qui poursuivront dans le tournoi de l’Ufoa zone B, qualificatif pour la CAN U20 Mauritanie 2021. En effet, ce soir au stade Charles de Gaulle, se joueront les 3e et derniers matchs de la poule A. Le Bénin sera face au Burkina Faso, tandis que le Niger jouera le Togo. Deux matchs aux allures de finale, quand on sait que pour l’heure aucune des 4 équipes à savoir le Niger (1er avec 4points+1), le Bénin (2e avec 3points+1), le Burkina Faso (3e avec 2 points 0) et Togo (4e avec 1point -2) n’est encore éliminée. Ainsi, toutes les équipes ont encore leur destin en main et peuvent passer en cas de victoire sur l’autre. Même si le Niger et le Bénin n’ont besoin que d’un nul. Car, respectivement premier et deuxième, ces deux formations en cas de nul dans les deux matchs, garderont leur rang pour se hisser dans le carré d’As. Mais, il serait mieux de s’assurer pour éviter toute surprise, surtout du côté des Menas du Niger qui peuvent dire à dieu au tournoi s’ils concèdent une défaite par un large score (ce qui est presqu’impossible) devant le Togo. En ce moment, ce sera le Bénin et le Togo qui passeraient en cas d’un nul entre le Bénin et le Burkina Faso. Dans tous les cas donc, les poulains de Mathias Déguénon ont besoin d’un point pour se qualifier. Et ils doivent mettre tout en œuvre pour s’offrir cela. Mais quand on sait que le Burkina a besoin plus de victoire, il va falloir que Charbel Gomez et ses coéquipiers se montrent prêts pour contenir les assauts des Etalons. Parce que cela ne manquera pas.

Anselme HOUENOUKPO