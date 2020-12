Appui aux associations de jeunesse: Le ministère des sports finance 20 projets de jeunes

Le ministre Oswald Homeky et le Djlva, Smith Ahouandjinou

Les associations de jeunesse ont reçu du soutien du ministère des sports pour pouvoir exécuter leur projet. Ceci, dans le cadre de la volonté du gouvernement à encourager les projets structurants et pérennes, répondant aux besoins prioritaires de la jeunesse. Et pour le compte de l’année 2020, elles sont 20 associations à bénéficier de cet appui d’un montant global de 15 millions de francs Cfa. La remise a eu lieu le jeudi 10 décembre 2020, dans l’enceinte du ministère des sports et a été par la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative (Djlva) que dirige Smith Ahouandjinou. «Cette année, l’autorité ministérielle a insisté pour qu’on fasse tout ce qui est possible pour apporter un soutien aux associations. Et c’est ce que nous avons fait », a d’abord souligné le directeur, Smith Ahouandjinou avant de féliciter l’effort fait pour parvenir à la mobilisation de cette cagnotte. N’ayant plus bénéficié d’un tel soutien depuis des années, les associations bénéficiaires de cette année ont exprimé leur gratitude aux autorités. «Nous ne regardons pas le montant. C’est le geste qui compte», ont confié les représentants des associations approchées. A l’occasion, le patron des sports, le ministre Oswald Homeky, qui a tenu à ce que ces associations reçoivent ce financement, les a exhorté à une utilisation judicieuse des fonds. «Je veux vous faire une exhortation. Celle de faire bon usage des ‘’maigres ressources’’ que nous vous allouons. C’est l’argent du contribuable», a insisté ministre des sports fier des associations retenues. «Je voudrais vous féliciter pour avoir, les uns après les autres, fait la démarche nécessaire pour être formellement reconnus par le ministère des sports, après l’avoir été par les différentes autorités administratives, chacun selon son territoire de compétence, dans un premier temps, et dans un second pour avoir eu le génie de concevoir ces projets qui impactent la communauté à laquelle nous appartenons, surtout les jeunes», a poursuivi le ministre qui a également préciser que son département «attend beaucoup des associations» dont il a reconnu les sacrifices et saluer les nombreux efforts qu’ils consentissent pour continuer à exister. Les associations appuyées interviennent dans les domaines de la santé et reproduction, de la paix, du sport et autres.

Anselme HOUENOUKPO