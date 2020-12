Mitigation de la propagation de la Covid 19 aux frontières terrestres du Bénin: Le document des procédures opérationnelles standardisées en cours de validation à Abomey

Les participants ici à l’ouverture de l’atelier de validation

L’élaboration du document contenant les procédures opérationnelles standardisées (POS) de gestion des cas de Covid aux frontières terrestres du Bénin est à sa dernière étape. En effet, sous l’impulsion de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) Bénin, des experts opérant dans le domaine de la sécurité et de la santé pour le compte de la migration étudient ledit document issu des précédents ateliers. C’est lors de l’atelier de validation qui se tient les 8 et 9 décembre 2020, au Sun City Hôtel d’Abomey.

À l’ouverture dudit atelier, inscrit dans le cadre du «Projet de mitigation de la propagation de la Covid 19 aux postes frontières du Bénin» que finance la Norvège, Laurelle Hounsounou, chargée de bureau de l’OIM Bénin par intérim, a précisé que ce rendez-vous a pour objectif de valider les procédures opérationnelles standardisées pour un meilleur contrôle de la maladie au niveau des frontières. Réitérant alors l’engagement de l’OIM à continuer par œuvrer aux côtés du gouvernement pour les efforts de préparation et de riposte contre la Covid 19, Laurelle Hounsounou a remercié les différentes structures représentées pour leur spontanéité à répondre à l’appel de l’OIM pour la réussite de cette mission ; celle de mettre en place un document devant contribuer à limiter voir arrêter la propagation de la Covid 19 au Bénin. «Le Bénin compte 104 cas actifs pour un total de 3055 cas confirmés dont 2907 guéris et 44 décès.

Des chiffres qui sont certes moins que dans certains pays voisins, mais qui n’en demeurent pas moins important. Notre devoir est donc de produire un document de procédures claire et explicite afin de permettre à chaque acteur impliqué ou concerné à prendre les actions requises», a-t-elle indiqué. À sa suite, le commissaire principal de Police, Enold Coudoro, chef service des frontières représentant le directeur de l’émigration et de l’immigration a salué l’effort constant de l’OIM Bénin qui ne cesse d’appuyer le gouvernement à mieux gérer le secteur de l’émigration et de l’immigration. «L’OIM Bénin ne manque pas à sa mission en portant conjointement avec la DEI, la mise en œuvre du projet de mitigation de la propagation de la Covid 19 aux postes frontières terrestres du Bénin», a-t-il déclaré avant d’inviter les participants à une ouverture d’esprit afin qu’ils apportent une valeur ajoutée dans la lutte contre la Covid 19 aux postes frontières terrestres du Bénin.

À rappeler que cet atelier ouvert le mardi 8 décembre 2020, prendra fin ce mercredi 9 décembre. Il fait suite aux précédents ateliers «technique d’élaboration des POS» et de «pré-validation du document» (actuellement en étude), tenus respectivement les 24 et 25 novembre 2020, et les 1er et 2 décembre 2020.

Anselme HOUENOUKPO