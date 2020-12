Éliminatoires CAN Cameroun 2021/Sanction à l’encontre du Bénin: Le Bénin écope une amende de 10000 dollars US

Après le dysfonctionnement observé le 14 novembre dernier, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, à la fin du match Bénin-Lesotho, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la décision Conseil de discipline, organe indépendant de la CAF, est tombée. Le Bénin a écopé d’une amende financière de 10 mille dollars US, soit environ 6 millions de Francs CFA. Rappelant la cause de cette sanction infligée au Bénin, l’instance continentale a évoqué une défaillance sécuritaire lors dudit match. «A la fin du match, les spectateurs Béninois ont envahi la main courante. Ils ont débordé les officiers de police déployés à l’une des portes et sont entrés dans les zones 1 et 2. Les responsables de sécurité étaient obligés d’appeler des renforts pour les faire évacuer», lit-on dans l’adresse de la CAF. Pour délibérer, le conseil de discipline qui s’est réuni par visioconférence, le 6 décembre 2020, s’est basé sur les statuts et règlements de la CAF. Ceci en vertu des articles, 82, 83.1, 83.2 et 151 du Code Disciplinaire de la CAF. Outre le Bénin, la Gambie, le Gabon, le Kénya, le Burundi et bien d’autres ont également été sanction d’amende financière. A préciser que cette décision peut être contestée devant le comité d’appel de la CAF et la partie qui a l’intention de faire appel annonce son intention par écrit dans les trois (3) jours suivant la notification de la décision.

Anselme HOUENOUKPO