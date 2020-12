Indice Mo Ibrahim 2020 de la bonne gouvernance: Le Bénin classé 13è sur le plan africain

Selon le rapport de l’édition 2020 de l’Indice Mo Ibrahim 2020 de la bonne gouvernance en Afrique, publié le lundi 16 novembre dernier, le Bénin est classé 2ème dans l’espace Uemoa, 4ème dans la Cedeao et 13ème sur le plan africain. Selon ledit rapport, le Bénin a enregistré un total de 58,6 points sur 100 avec une marge de progression de 1.1 par rapport à la décennie 2010 à 2019. Le pays s’est en effet, illustré en dépit du fait que la tendance globale est à la baisse de forme dans la gouvernance en Afrique. Par ailleurs, il a progressé en matière de développement humain avec un score de 55.0 soit plus de 4,1 entre 2010 et 2019. Il en est de même pour ce qui concerne les fondements pour une opportunité économique où le Bénin s’en sort avec un score de 53.5 sur 100. En outre, sur les plans de la sécurité et de l’Etat de droit et celui de la lutte contre la corruption, le Bénin a connu un bond et se démarque avec respectivement 66.1 et 59.7. En revanche, dans l’impartialité du système judiciaire entre 2010 et 2019, le pays a régressé de 9.2 et revient à un score de 47.6. S’agissant de la participation, des droits et de l’inclusion, on note une détérioration de 6.2 entre 2010 et 2019. Au niveau de la participation et des droits, le Bénin a également chuté respectivement de 16.9 et 12.0 en dix ans. Par contre, le pays a progressé dans la même période dans le domaine de l’inclusion et de l’égalité, et au niveau de la question du genre.

Laurent D. Kossouho